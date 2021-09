JJ Redick prend sa retraite après 15 ans en NBA

24/09/2021 à 18:25 CEST

L’escorte JJ Redick, l’un des meilleurs tireurs, a annoncé sa retraite du basket-ball actif après 15 ans dans la NBA. Redick, 37 ans, qui a commencé à jouer avec le Magic d’Orlando, a ensuite joué dans cinq autres franchises différentes, dont les Los Angeles Clippers, Philadelphie, La Nouvelle-Orléans, Milwaukee et Dallas.

Pendant les 15 saisons en NBA, Redick, formé à Duke University, en moyenne 12,8 points en 940 matchs de saison régulière, en plus de faire un panier 1 950 triples (15e sur la liste de tous les temps). Redick est le meilleur buteur de tous les temps de Duke, avec 2 769 points au cours de sa carrière universitaire. Il reste également le leader Duke en 3 avec une large marge à 457 et 91% d’efficacité sur les lancers francs.

Il a également obtenu une moyenne de 26,8 points, une autre marque de Duke, au cours de sa dernière année, avant d’être choisi avec le 11e choix d’Orlando lors du repêchage de la NBA en 2006. Redick a participé aux séries éliminatoires de la NBA à chacune de ses 13 premières saisons professionnelles., a atteint la finale de la NBA avec Orlando en 2009 et a marqué 40 points pour les Clippers contre les Rockets de Houston le 18 janvier 2016, lors d’un match en prolongation.

Les blessures l’ont limité à 44 matchs avec les Pélicans et les Mavericks la saison dernière., lorsqu’il a atteint 37%, la deuxième note la plus basse de sa carrière, sur des triples, et n’a obtenu en moyenne que 7,4 points, la première fois qu’il n’a pas réussi à franchir la barre des 10 points en plus d’une décennie. .