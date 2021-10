JJ Redick révèle son plus grand regret en carrière en NBA

in

La semaine dernière, le tireur d’élite vénéré de la NBA, JJ Redick, a annoncé sa retraite officielle du basket-ball professionnel.

Redick a annoncé la nouvelle sur son podcast bien-aimé, “The Old Man and The Three”.

Dans les jours qui ont suivi, Redick a jeté un regard introspectif sur ses 15 ans de carrière dans la NBA.

Dans le cadre de cette réflexion, lors d’un récent enregistrement en direct de l’émission à Brooklyn, New York, Redick a offert ce qu’il perçoit comme son plus grand regret de carrière.

Ce regret ? Quitter les Philadelphia 76ers après deux saisons pour rejoindre les New Orleans Pelicans.

“Vous ne pouvez pas changer un résultat, car un résultat est hors de votre contrôle”, a déclaré Redick. « Vous pouvez donc changer une décision. J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de retourner à Philly.

Ce n’est pas la première fois que Redick parle de son expérience avec les 76ers. Il est devenu brutalement honnête sur ce qui n’a pas fonctionné avec l’organisation dans le passé, il va donc de soi que la franchise occupe une place particulière dans son cœur.

Au cours de 940 sorties en saison régulière, Redick a récolté en moyenne 12,8 points par match, tout en tirant à 41,5% de derrière l’arc pour sa carrière et s’est imposé comme l’un des tireurs à trois points les plus en vue.

À une époque où les Sixers sont clairement confrontés à un drame assez sérieux, au moins les fans de l’équipe peuvent se consoler du fait que quelqu’un a de bons souvenirs d’avoir joué à Philly.

