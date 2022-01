J&K deviendra le premier territoire de l’Union à avoir un indice de bonne gouvernance au niveau du district, déclare Jitendra Singh

Singh l’a annoncé après avoir reçu une mise à jour du nouveau secrétaire du Département des réformes administratives et des griefs publics, V Srinivas.

Le ministre de l’Union Jitendra Singh a déclaré dimanche que le Jammu-et-Cachemire deviendrait bientôt le premier territoire de l’Union du pays à disposer d’un indice de bonne gouvernance au niveau du district. Le cadre de l’indice proposé a été finalisé avec l’appui technique du Centre pour la bonne gouvernance (CGG) d’Hyderabad, a-t-il déclaré ici.

Singh l’a annoncé après avoir reçu une mise à jour du nouveau secrétaire du Département des réformes administratives et des griefs publics (DARPG), V Srinivas.

Singh, qui est le ministre d’État au personnel, a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi souhaitait que « nous devrions reproduire au Jammu-et-Cachemire, les mêmes meilleures pratiques de gouvernance qui sont suivies dans d’autres États et UT (territoires de l’Union) du pays ”.

Il a déclaré que pendant longtemps, en raison de certaines contraintes constitutionnelles et administratives, de nombreuses règles centrales n’étaient pas applicables au Jammu-et-Cachemire, mais au cours des deux dernières années, il y a eu une tentative accélérée de changer la culture du travail et de suivre le mantra de « Gouvernance maximale, gouvernement minimal ».

L’indice de bonne gouvernance au niveau du district, a déclaré Singh, permettra à chacun des 20 districts du Jammu-et-Cachemire de se hisser au niveau de certains des districts les mieux administrés du pays avec une élimination limitée dans le temps des dossiers de bureau et d’autres questions, augmenté transparence, une responsabilisation accrue et une participation citoyenne accrue.

Il a déclaré que la prochaine étape consisterait à appliquer ces pratiques de bonne gouvernance aux niveaux tehsil et block.

Le cadre de l’indice de bonne gouvernance de district (DGGI) comprend 58 indicateurs tirés de différents aspects du développement et de l’administration de district répartis dans 10 secteurs englobants tels que l’agriculture et les secteurs connexes, le commerce et l’industrie, le développement des ressources humaines, la santé publique, les infrastructures publiques et les services publics, la gouvernance économique, le bien-être et le développement, la sécurité publique et le système judiciaire et la gouvernance centrée sur le citoyen, selon un communiqué publié par le ministère du Personnel.

Ces indicateurs ont été finalisés après une série de consultations avec des responsables de district de Jammu-et-Cachemire, des universitaires, des spécialistes du sujet, entre autres, a-t-il indiqué.

En examinant la disponibilité de données publiées authentiques et d’autres principes clés, l’ensemble d’indicateurs a été finalisé à partir d’une liste plus large de 135 à 58, selon le communiqué.

Pour calculer l’indice et le classement des districts en fonction de leurs performances sur la base des 58 indicateurs finalisés, un exercice élaboré de collecte de données suivi d’une désinfection rigoureuse des données a été entrepris, a-t-il déclaré.

Le processus final de calcul de l’indice à l’aide de méthodes de normalisation et de notation des données standard et testées est en cours, selon le communiqué.

Cela donnerait lieu à des classements de districts par division et par district, a-t-il déclaré.

Alors qu’il y aura un classement complet des districts basé sur 10 secteurs composites, la DGGI offrira également une fenêtre sur la performance des districts en termes d’indicateurs, a ajouté le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.