JK LG Sinha ordonne une enquête sur la bousculade au sanctuaire de Vaishno Devi

Le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, a déclaré samedi qu’une enquête de haut niveau avait été ordonnée sur la bousculade au célèbre sanctuaire Mata Vaishno Devi dans laquelle au moins 12 personnes ont été tuées et 20 autres blessées. Le lieutenant-gouverneur a déclaré avoir parlé au Premier ministre Narendra Modi et l’avoir informé de l’incident. « L’honorable Premier ministre a assuré toute l’aide », a tweeté le bureau du LG.

Selon des responsables, la bousculade qui s’est produite aux premières heures de samedi près de la porte numéro trois à l’extérieur du sanctuaire du sanctuaire au sommet des collines de Trikuta a été déclenchée par une forte ruée de fidèles venus lui rendre hommage pour marquer le début de la Nouvelle An

Dans une série de tweets, le bureau du lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire a déclaré : « Profondément peiné par la perte de vies humaines en raison de la bousculade au sanctuaire Shri Mata Vaishno Devi. Mes condoléances aux familles des personnes décédées et mes prières aux blessés. »

« J’ai parlé à l’honorable ministre de l’Intérieur Shri Amit Shah Ji. L’a informé de l’incident. Une enquête de haut niveau a été ordonnée sur la bousculade d’aujourd’hui. Le comité d’enquête sera dirigé par le secrétaire principal (Home) avec l’ADGP, Jammu et le commissaire divisionnaire, Jammu comme membres », a-t-il déclaré.

Le lieutenant-gouverneur Sinha a annoncé un allégement à titre gracieux de Rs 10 lakh au plus proche parent de chaque défunt et de Rs 2 lakh à chaque blessé.

« Profondément peiné par la perte de vies humaines due à la bousculade au sanctuaire Shri Mata Vaishno Devi. Mes condoléances aux familles des personnes décédées et mes prières aux blessés », a déclaré Sinha. « À titre gracieux de Rs 10 lakh chacun serait remis aux plus proches parents de ceux qui ont perdu la vie en raison de la bousculade et Rs 2 lakh aux blessés. Le conseil du sanctuaire prendra en charge le coût du traitement des blessés », a tweeté Sinha, qui est également présidente du conseil.

