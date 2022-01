JK Rowling camée à la réunion d’Harry Potter, la controverse trans est évitée

Harry Potter et compagnie. se sont réunis à nouveau pour un voyage dans le passé – et même si JK Rowling ne s’assoit pas pour une interview elle-même … elle apparaît toujours comme par magie (un peu).

L’auteur et créateur de la franchise de sorciers était notamment absent pour l’émission spéciale « Retour à Poudlard » du 20e anniversaire de HBO Max, qui a été diffusée samedi … juste à temps pour la nouvelle année.

Bien que JKR ne se soit pas présenté en personne pour se mêler au reste de la distribution et de l’équipe, y compris Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint — elle était là en esprit… mais plus précisément, là dans de vieilles images d’archives d’il y a quelques années, cela selon les rapports.

Le mot est que des clips de JK de 2019 sont parsemés dans l’émission de près de 2 heures … où elle parle de casting et du processus initial de transformation de ses livres en un film à succès. Apparemment, certains acteurs parlent aussi d’elle, mais ils le font avec parcimonie… et la survolent surtout.

Si vous vous demandez ce qui donne … ce n’est un secret pour personne, JK est devenu persona non grata à Hollywood ces derniers temps, en raison de commentaires elle a fait au cours de la dernière année que beaucoup perçoivent comme transphobe, remarques qu’elle’ depuis essayé de clarifier à maintes reprises. Toujours, Radcliffe l’a désavouée sentiments … tracer une ligne ferme dans le sable sur où il se tient sur la communauté trans.

Maintenant, dans cet esprit … il n’est peut-être pas surprenant que Rowling ne soit pas dans le spécial de HBO, mais assez étrangement – ​​il y a des points de vue légèrement différents sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas impliquée … y compris un rapport affirmant qu’elle a elle-même tourné le opportunité vers le bas.

GE cite des sources disant que JK a reçu une invitation de HBO, mais qu’elle et son équipe ont estimé que les anciennes images d’elle seraient adéquates. Encore plus déroutant, ces mêmes sources affirment que sa controverse transgenre n’a joué aucun rôle dans la décision de ne pas adhérer.

HBO Max, quant à lui, confirme ils ont contacté Rowling, mais ont fini par convenir que ses anciens clips suffiraient. On ne sait pas, de leur côté, si elle les a refusés pour une nouvelle interview, ou s’ils ont réellement tourné quelque chose avec elle et l’ont finalement abandonné.

Quoi qu’il en soit, si vous vous demandez ce que JK faisait pour la nouvelle année, on dirait qu’elle est toujours en train de barboter dans des décors enchanteurs, avec une compagnie à quatre pattes pour démarrer. Expecto patronum!