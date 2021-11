JK Rowling dénonce les militants des droits trans pour avoir partagé son adresse sur les réseaux sociaux

L’auteur JK Rowling a critiqué trois militants des droits des transgenres sur Twitter lundi après avoir publié son adresse sur les réseaux sociaux. Rowling a tagué les utilisateurs dans ses publications après qu’ils aient partagé une photo d’eux-mêmes devant sa maison. Rowling a affirmé que le trio « positionne soigneusement[ed] eux-mêmes pour s’assurer que notre adresse était visible », même si son adresse était déjà largement disponible.

Rowling a remercié la police locale et le soutien de Twitter pour l’avoir aidée à faire face aux retombées tout le week-end après la publication de son adresse en ligne. Elle a également demandé à ses fans et à ses abonnés de ne pas retweeter la photo afin qu’il y ait moins de chance que l’adresse soit vue. Rowling a lié tout l’incident à sa position très publique contre les droits des transgenres et a affirmé qu’il s’agissait d’une tactique d’« intimidation » destinée à la faire taire. Elle a écrit: « J’ai maintenant reçu tellement de menaces de mort que je pourrais tapisser la maison avec elles, et je n’ai pas cessé de parler. »

Vendredi dernier, l’adresse de ma famille a été publiée sur Twitter par trois acteurs militants qui se sont photographiés devant notre maison, se positionnant soigneusement pour s’assurer que notre adresse était visible. 1/8 – JK Rowling (@jk_rowling) 22 novembre 2021

« Peut-être… la meilleure façon de prouver que votre mouvement n’est pas une menace pour les femmes, c’est d’arrêter de nous harceler, de nous harceler et de nous menacer », a conclu Rowling. Elle a tagué les trois utilisateurs qui ont posé pour une photo devant sa maison, qui ont maintenant tous les trois supprimé leurs comptes.

Les contrevenants étaient les activistes-interprètes Holly Stars, Georgia Frost et Richard Energy, qui ont organisé une manifestation devant le domicile de Rowling pour marquer la Journée mondiale du souvenir trans ce week-end. Comme l’ont souligné les critiques de Rowling, son adresse est déjà connue du public, car elle est considérée comme un point de repère par le gouvernement local et est même répertoriée sur un site Web touristique là-bas. En revanche, les fans pensaient que ses actions s’apparentaient davantage à du « doxxing » lorsqu’elle a tagué les trois manifestants par leur nom.

Comment JK Rowling peut-elle prétendre être doxxée alors que sa maison est littéralement sur un site Web public du gouvernement comme point de repère ? pic.twitter.com/sF6yy6uurN – Nosy Negress (@normal_negress) 22 novembre 2021

Rowling lutte de manière proactive contre les droits des transgenres depuis au moins 2019, lorsqu’elle a tweeté son soutien à une femme britannique dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé après avoir exprimé ses convictions anti-trans. Rowling a ensuite écrit un éditorial sur son site Web révélant qu’elle aussi avait bon nombre de ces croyances, qui répandaient une désinformation préjudiciable sur la communauté transgenre en ce qui concerne les statistiques sur la violence.

Rowling n’a pas reculé depuis lors, et les critiques ont dit qu’elle joue le rôle de la victime tout en exerçant un pouvoir incommensurable grâce à sa richesse et son influence culturelle. Beaucoup ont également désavoué à contrecœur la franchise Harry Potter, puisque Rowling profite personnellement de presque tout engagement avec le monde sorcier, y compris les médias, les parcs à thème et les marchandises.

J’ajouterai que la maison qui a été publiée n’était pas celle avec l’article de Wikipédia, c’était celle qui a été publiée sur les sites d’information écossais lorsqu’elle a acheté la maison à côté pour 1 million de livres sterling pour la démolir et agrandir son jardin – Hallebarde Goth Sarah (@fakegothsarah) 22 novembre 2021

Pourtant, Rowling était visiblement absent de la récente annonce du 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard – une nouvelle réunion spéciale en première le jour du Nouvel An sur HBO Max. Les stars de la franchise de films à la fois sur et hors caméra se souviendront du géant culturel, mais Rowling ne sera pas incluse. Certains pensent qu’il s’agit d’un signe que Warner Bros. prend ses distances par rapport à l’auteur controversé.