JK Rowling SNUBBED pour une réunion spéciale de Harry Potter après des tweets controversés | Royaume-Uni | Nouvelles

HBO Max a annoncé mardi qu’elle réunirait les acteurs et l’équipe des huit films Harry Potter pour une rétrospective. « Harry Potter 20th Anniversary : Return To Poudlard » mettra en vedette les stars de la franchise Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ainsi que Chris Columbus, qui a réalisé le film original.

Cependant, le communiqué de ne mentionne pas l’auteur.

Des sources proches du projet ont déclaré à TMZ qu’il se concentrerait sur la création du premier film il y a 20 ans.

Ils ont ajouté que Mme Rowling figurera dans des images d’archives réalisées lors du tournage du premier film, mais ne ferait pas une nouvelle apparition.

Elle a ajouté qu’elle respecte « le droit des personnes trans de vivre de la manière qui leur semble authentique et confortable.

«Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination sur la base d’être trans.

« En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d’être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire.

Cependant, en septembre de l’année dernière, elle a fait face à de nouvelles accusations de transphobie après avoir découvert que le méchant de son dernier roman – écrit sous un pseudonyme – était un tueur en série qui s’habillait en femme pour tuer.

Une première critique du livre par le Telegraph a soutenu que la « morale du livre semble être : ne jamais faire confiance à un homme en robe ».

À la suite de ses propos sur les personnes trans, les trois acteurs qui ont joué Harry, Ron et Hermione dans les films – ainsi qu’Eddie Redmayne, qui joue dans les films Les Animaux fantastiques – ont pris leurs distances avec l’auteur.

Dans une interview avec Esquire en mars, M. Grint a déclaré qu’il se sentait responsable de parler en faveur des personnes trans car « le silence est plus fort ».

Il a déclaré qu’il était « extrêmement reconnaissant » pour ce que Mme Rowling avait fait et qu’elle était « extrêmement talentueuse ».

Mais, a-t-il ajouté, « Je pense aussi que vous pouvez avoir un immense respect pour quelqu’un et toujours être en désaccord [with them].

Dans le spécial du 20e anniversaire, qui débutera le jour du Nouvel An, les trois seront également rejoints par Helena Bonham Carter, qui a joué Bellatrix Lestrange, Ralph Fiennes, qui est apparu comme Voldemort, et Tom Felton, Gary Oldman et Jason Isaacs.

Harry Potter à l’école des sorciers a rapporté près d’un milliard de dollars (717 millions de livres sterling) depuis sa sortie en 2001.