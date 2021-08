JLo avec le prix sur sa cape Dolce & Gabbana. Est-ce, vous le savez, pour que vous puissiez le retourner et montrer qu’il est original et combien cela coûte. MDR!

La star de 52 ans et petite amie de Ben Affleck, a assisté au spectacle Alta Moda de Dolce & Gabbana à Venise, en Italie, ce dimanche, et alors qu’elle était toute diva avec un visage Zoolander, le vent a ouvert sa cape montrant qu’elle n’avait pas pris hors de l’étiquette de prix.

La Lopez portait un costume de tenue florale super ornée avec une couronne et une cape, évidemment des designers D&G, oh et quelques chaussures.

Mais bien sûr, quand ils ont vu ce détail du tag accroché, ils ne l’ont pas laissé passer sur Twitter et ont commencé à s’en moquer, omg ! Jlo est comme nous, il laisse l’étiquette pour rendre les vêtements après les avoir portés. Il y a ceux qui ont dit que le look de la JLo était si beau même avec l’étiquette. Bahahahahahaha… d’accord.

Évidemment, on pense que la cape a probablement été prêtée à Jennifer Lopez pour le spectacle et dit Pagesix, le vêtement fait partie de la collection Dolce & Gabbana automne 2019. Les créateurs prêtent des vêtements et des tenues aux célébrités pour les promouvoir tout le temps, mais venez au! Ils pourraient être plus discrets et je ne sais pas, cacher l’étiquette dans une poche ? Collez-le avec du ruban adhésif qui n’est pas visible ? IL POSSÈDE!

Vous vous souvenez quand Meghan Markle s’est présentée à un événement avec l’étiquette accrochée à la robe ? MDR! Même!

Le podium de l’événement était rempli de stars, parmi lesquelles les filles de Diddy Comb et la fille de Heidi Klum. Dans l’émission figuraient Helen Mirren, Kourtney Kardashian, Zoe Saldana, Vanessa Hudgens, Normani, Vin Diesel, entre autres. Meh !

Eh bien, imaginez à quoi ressembleraient les nouvelles, JLo avec le prix à payer sur sa cape Dolce & Gabbana. MDR! Comme c’est bizarre qu’elle ne porte pas son accessoire préféré.

