JLo dans la bande-annonce de « Marry Me ». Le chanteur joue dans un nouveau film de comédie romantique musicale avec Owen Wilson et Maluma. Oui, ça s’appelle « Marry Me », HA ! « La bague pour quand ? version en anglais. MDR!

JLo revient à la comédie romantique, la chanteuse est à l’affiche d’un film intitulé « Marry Me »… Cela ne ressemble-t-il pas à une allusion à Ben Affleck ? Tout comme elle chantait à son ex-fiancé Alex Rodríguez. MDR!

De toute évidence, comme toujours, la López montre son désir d’épouser chaque homme qui traverse sa vie HA! Cela a attiré mon attention et je suis allé voir si ce n’était pas « Shotgun Wedding », la comédie romantique qu’elle tournait en République Dominicaine lorsqu’elle a terminé avec A-Rod, et Nooooooooo, c’est UN AUTRE film.

Ok, dans celui-ci, l’intrigue parle d’une superstar (JLo, c’est-à-dire elle-même) qui envisage d’épouser son petit ami, également une superstar, jouée par Maluma (Ouais… maintenant acteur. Peu importe !). Mais il s’avère qu’il la trompe (wow! Noooon!) Depuis un moment maintenant, elle découvre juste avant qu’ils ne se marient, ils mettent fin à leur relation, et elle reste habillée et en émoi.

Mais mais mais il décide de chercher une autre personne avec qui passer le reste de sa vie, et où regarde-t-il ? Il le fait dans le public et ce nouvel homme s’avère être un professeur de mathématiques et un père célibataire, commodément, bien sûr, joué par Owen Wilson.

Selon Entertainment Weekly (via DListed), la réalisatrice du film, Kat Coiro, a déclaré que lorsque JLo a vu le script, elle a exprimé :

« Wow, cela semble en quelque sorte si intemporel et classique » et l’a comparé à « des comédies musicales hollywoodiennes à l’ancienne d’époques révolues avec une touche moderne ».

Traduction:

« OMG ! Le rôle parfait pour moi, la vingtaine qui se fait larguer et épouse le premier qui la croise et puis ils tombent amoureux… forevah ! »

Bien sûr, la « touche moderne » est son JLo et elle espère certainement remporter un Oscar après avoir joué le rôle d’une adolescente de 52 ans dans ce film. Si cela n’a pas fonctionné comme un strip-teaseur d’escroquerie …

Bien que López et Maluma finissent par être en désaccord dans le film, dans la vraie vie, ils ont tous deux collaboré sur un album entier uniquement et exclusivement pour accompagner le film. Jennifer a sorti le dernier aperçu de l’album « Jeudi » en même temps qu’elle lançait une nouvelle ballade intitulée « On My Way » avec la bande-annonce.

Donc, JLo dans la bande-annonce de Marry Me. CRINGE, fait souffrir quelqu’un d’autre. Désolé… Dans la vignette, JLo a l’air de sortir la nuit pour voler ton âme…

Honnêtement, elle n’est plus là pour jouer ce genre de personnage de demoiselle en détresse, une femme innocente typique désespérée de se marier qui la secoue, puhlease !