JLo efface toutes les traces d’Alex Rodríguez de sa vie… et d’Instagram

Dans le récit du chanteur, il n’y a qu’une trace de l’ancien joueur de baseball ; Il s’agit d’une vidéo de mars 2020 dans laquelle on voit Alex avec Max, le fils de JLo, et quelques photos des anciennes filles des Yankees, Natalie et Ella.

La décision de JLo d’effacer la trace de son ex n’est pas réciproque, jusqu’à présent, Alex conserve encore les souvenirs qu’il a vécus avec le chanteur sur son compte Instagram, comme le moment où ils se sont fiancés sur la plage.

Le couple a annoncé sa séparation en avril de cette année. Peu de temps après, la native de New York est apparue très affectueuse avec Ben Affleck, avec qui elle s’était fiancée en 2004, pour enfin rendre publique leur relation à l’occasion de son 52e anniversaire.