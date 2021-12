JLo est bouleversé par les déclarations de Ben Affleck sur Jennifer Garner. Vous connaissez toutes les critiques négatives qui ont plu à Ben pour son « interview honnête » avec Howard Stern, où il a dit qu’il buvait parce qu’il était malheureux et se sentait « piégé » dans son mariage avec Jennifer Garner.

Eh bien, des sources (alias Lo rep?) disent que l’actrice chanteuse « n’est pas contente » de ce que son petit ami Ben a dit.

« (Lopez) est bouleversé » – a déclaré la source à Pagesix. « Elle est poussée là-dedans parce qu’elle sort avec lui. Elle ne veut pas être entraînée là-dedans. »

Bien sûr, de peur que cela n’affecte votre nouvelle gamme de talons DSW… Lol !

La source ajoute :

« Elle a rencontré Jennifer Garner. Elle essaie d’apprendre à la connaître, elle et les enfants de Ben. » La source dit de Ben : « C’est imprudent et arrogant de sa part. »

Mais une autre source a déclaré au point de vente :

« Ce n’est tout simplement pas vrai et l’essentiel, ce sont les enfants. »

Ben Affleck et Jen Garner ont trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. JLo a deux enfants, ses jumeaux Max et Emme, 13 ans, avec Marc Anthony. Jen Garner, Ben et JLo étaient avec leurs enfants pour Halloween.

D’ailleurs, Ben a répondu à toutes ces mauvaises critiques pour ses déclarations, en disant que oh, ils » blessent » ses sentiments en le faisant passer pour le » pire genre, le moins insensible et stupide « .

Dans une interview avec Jimmy Kimmel mercredi, l’acteur de 49 ans a rapidement évoqué sa conversation avec Stern, la qualifiant « d’interview très cool, longue et approfondie de deux heures ».

« Nous parlons beaucoup de ma famille, du divorce et de l’alcoolisme … et de la façon dont vous devez être responsable et aimant » – a-t-il déclaré à propos de la conférence, dans laquelle il a déclaré qu’il avait commencé à boire parce qu’il était piégé avec Garner. « J’en étais très content », a déclaré Ben à Kimmel, affirmant que cela l’avait laissé penser qu’il devrait faire « des entretiens d’auto-évaluation et d’évaluation plus honnêtes ». « Alors j’ai commencé à voir ces choses qui sortaient sur Twitter. Et j’étais genre, qu’est-ce que c’est ? » a-t-il dit, accusant le « clickbait » d’avoir rapporté des citations textuelles dans lesquelles il a également déclaré qu’il continuerait probablement à boire s’il n’avait pas quitté Garner.

L’acteur – qui est venu de la main de sa petite amie Jennifer Lopez – n’a pas nié qu’il avait dit ces choses qui ont été rapportées. Mais il a affirmé qu’ils avaient littéralement supprimé la conversation qu’il avait eue pendant deux heures et donné l’impression qu’il disait le contraire de ce qu’il avait dit.

« Ils ont dit que j’avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme, que j’étais piégé dans ce mariage – cela me faisait juste passer pour le pire, le plus insensible, le plus stupide et l’horrible gars » – a-t-il déclaré à propos de la première histoire qu’il a lu en répétant les citations des textes qu’il a vu l’attaquer. « Ce n’est pas vrai », a déclaré Ben. « Je ne crois pas cela – c’est exactement le contraire de qui je suis, de ce que je crois, et je ne voudrais jamais que mes enfants disent un mot du mal de leur mère », a déclaré Ben à propos de ses paroles cruelles envers son ex-femme. .

Il a également plaisanté en disant qu’il était heureux d’être le Sad Batman et le « meme-guy ». Il a dit qu’il avait tiré la ligne dans la rediffusion de son interview parce qu’il faisait du mal à ses enfants.

« Cela me fait mal, mec », a-t-elle déclaré à propos de la réaction, la qualifiant d' »inappropriée ».

Mais peu de gens croyaient qu’Affleck « défense ». « Jour 2 de Ben Affleck et sa merde. Encore une fois », a commenté quelqu’un.

PageSix dit que les commentaires d’Affleck surviennent peu de temps après qu’il a été photographié en train de « sembler » être une dispute houleuse avec Garner.

Ainsi, JLo est bouleversé par les déclarations de Ben Affleck au sujet de Jennifer Garner.

Tais-toi, Ben. FERMER TF !!!