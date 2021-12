JLO est bouleversé par les propos déplacés de Ben Affleck sur son ex-femme

. Jennifer Lopez et Ben Affleck

La vie semblait sourire à l’acteur Ben Affleck. Depuis qu’il a commencé sa romance intense avec Jennifer López en avril dernier, son image a explosé et jour après jour, les photos heureuses d’eux deux ont inondé les journaux et les magazines. En plus de reconstruire sa vie amoureuse, sa carrière prenait de l’essor et il montrait son harmonica et même une relation enviable avec son ex-femme et mère de ses trois enfants, l’actrice Jennifer Garner.

D’un instant à l’autre, l’acteur de 49 ans est devenu le centre de milliers de messages de répudiation. Tout a été déclenché par les commentaires négatifs qu’il a tenus sur son mariage raté et ses problèmes d’alcool, lors d’une interview sur The Howard Stern Show, où il a souligné que s’il restait marié à l’actrice de 49 ans, il continuerait probablement à boire.

« C’est en partie la raison pour laquelle j’ai commencé à boire, parce que j’étais piégé (…) Je pensais que je ne pouvais pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content, je fais quoi ? Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de whisky et m’endormir sur le canapé, ce qui ne s’est pas avéré être une solution », a-t-il déclaré lors de l’émission.

Selon les informations publiées par People, Affleck a été en cure de désintoxication à plusieurs reprises en raison de sa dépendance à l’alcool. Dans les années 20021, 2017 et 2018, lorsque son divorce avec Garner a été finalisé.

«Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné, cela arrive, avec quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais plus rester marié. Finalement, nous avons essayé, nous avons essayé et nous avons essayé parce que nous avions des enfants. Nous avons tous les deux estimé que ce n’était pas le modèle que nous voulions que nos enfants du mariage voient », a-t-il souligné à Stern.

Les répercussions de ses propos ne se sont pas fait attendre, avec des milliers de commentaires le qualifiant de petit homme pour avoir blâmé son ex-femme pour son alcoolisme. De nombreux fans de Garner ont rappelé l’infidélité d’Affleck avec la baby-sitter de leurs enfants et ont déploré la folie de l’acteur.

Les internautes n’étaient pas les seuls à être mécontents. Selon des informations publiées par le New York Post, Jennifer Lopez n’a pas aimé les propos tenus par Affleck. « (López) est bouleversé. Elle a l’impression d’être entraînée dans cette situation parce qu’elle sort avec lui. Elle ne veut pas s’impliquer là-dedans (…) Elle a rencontré Jennifer Garner et essaie d’apprendre à la connaître, elle et ses enfants », a déclaré une source non identifiée au New York Post.

López et Affleck ont ​​rendu leur histoire d’amour publique en avril de cette année, peu de temps après que la chanteuse de 52 ans a mis fin à sa longue liaison avec Alex Rodríguez. En octobre dernier, Jennifer Lopez et ses enfants Max et Emme, 13 ans, ont passé Halloween avec Garner, Affleck et leurs enfants Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans.