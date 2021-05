JLo et Ben Affleck avaient prévu un post sur Instagram pour annoncer leur retour

D’ailleurs, c’est déjà un fait qu’ils sont officiellement ensemble. “Jen et Ben sont très heureux l’un de l’autre et excités de voir où va la relation. Ils se fréquentent complètement et très heureux ensemble»Une source a raconté à Us Weekly la star des Hustlers, 51 ans, et le réalisateur d’Argo, 48 ans.

Jennifer Lopez et Ben Affleck. (.)

Malgré le spoiler que les photographes nous ont donné, nous pensons toujours que Bennifer devrait revenir à ses plans pour publier une photo ensemble sur Instagram, qui est avec moi?