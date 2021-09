JLo et Ben Affleck sont déjà en couple en public

. Ben Affleck et Jennifer Lopez en 2003

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont officiellement ensemble et ils n’ont pas essayé de cacher à quel point ils sont caramel au Met Gala 2021.

Habillé comme une cow-girl glamour de Ralph Lauren, Lopez a embrassé Affleck avec un masque facial entre les deux. Lopez et Affleck portaient tous deux des masques en raison du protocole du Met Gala. Le masque de JLo était assorti à sa robe avec un décolleté époustouflant. Affleck a choisi de porter un smoking.

Le magazine People a rapporté que quelqu’un à Hollywood a déclaré que Lopez et Affleck prenaient très au sérieux leur romance ravivée. “Ben veut protéger ce qu’il a”, a déclaré cette personne.

Le look de JLo qui a laissé tout le monde sans voix aux VMA

Aux MTV Video Music Awards ce week-end, la chanteuse “Jenny From the Block” a séduit tout le monde avec une jupe en dentelle transparente et un haut court. “Allez les VMA”, a-t-elle écrit à côté d’une vidéo qu’elle a publiée sur Instagram où on la voit se pavaner dans la tenue.

Lopez a remis le prix de la chanson de l’année à Olivia Rodrigo pour “Permis de conduire”. Sur scène, Lopez a déclaré : « Joyeux 40 ans, MTV ! Aujourd’hui c’est ta fête et je dois te dire que ça fait tellement du bien d’être dans ma ville pour les VMA. »

Bien que Lopez ait assisté aux VMA seule, deux nuits plus tôt, elle avait assisté au Festival du film de Venise au bras d’Affleck pour la première de son film “The Last Duel”. Page Six rapporte qu’Affleck a empêché un fan agressif de s’approcher trop près de Lopez à l’aéroport avant de quitter l’Italie.

La chronologie des retrouvailles de « Bennifer »

Lopez et Affleck étaient un couple emblématique d’Hollywood au tournant du siècle, mais ils ont rompu leurs fiançailles en 2004. Lopez a épousé le musicien Marc Anthony et Affleck a épousé sa collègue Jennifer Garner.

Après quelques bébés, des divorces et des fiançailles rompues, Bennifer a été vu en train de traîner en avril 2021. En avril, Page Six a rapporté qu’Affleck avait été photographié plusieurs fois alors qu’il rendait visite à Lopez chez lui.

En mai, ils étaient partis ensemble dans le Montana. Comme Affleck réside à Los Angeles et Lopez vit à Miami, le couple a eu du mal à le faire fonctionner. “C’est une situation difficile parce qu’ils ne vivent pas à proximité, mais ils sont compromis pour trouver comment la faire fonctionner”, a déclaré une source au magazine People en mai 2021.

En juillet, le couple a passé une journée à Universal Studios avec leurs enfants. Lopez était avec ses jumeaux de 13 ans Max et Emme, tandis qu’Affleck a amené leur fils de 9 ans, Samuel.

Autres temps forts du Met Gala 2021

Certaines des plus grandes stars d’Hollywood ont assisté au Met Gala 2021 inspiré par le thème “In America: A Fashion Lexicon”. Voici quelques-uns des looks présentés lors du gala du Met 2021.

Chloé et Halle Bailey

Après avoir fait ses débuts en tant qu’artiste solo aux VMA le 12 septembre, Chloe x Halle’s Chlöe a évoqué Grace Kelly dans une robe Rodarte blanche avec une coupe profonde et une traîne élégante.

Sa sœur Halle portait un justaucorps rose vif inspiré de la reine du Rock n’ Roll, Tina Turner.

Océan franc

L’auteur-compositeur-interprète et rappeur Frank Ocean a apporté un accessoire intéressant au Met Gala : un bébé robotique vert. Le bébé correspondait à ses cheveux vert fluo.

Kim Petras

Celui-ci est pour les filles (équestres). Le look que portait la musicienne Kim Petras au Met Gala ne sera pas facile à oublier. La chanteuse allemande portait une énorme tête de cheval sur sa poitrine et des extensions de cheveux qui ressemblaient à une queue de cheval.

Lupita Nyong’o

Avec un maquillage des yeux bleus assorti à sa robe en jean, l’actrice de “Black Panther” était absolument magnifique.

Suivez Now Same sur Instagram

Ceci est la version originale de Heavy.com par Austin Boyd

LIRE LA SUITE : Gabby Petito a disparu après la série ‘Van Life’ avec Brian Laundrie