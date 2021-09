JLo et Ben Affleck sur le tapis rouge du Last Duel à Venise

in

JLo et Ben Affleck sur le tapis rouge de The Last Duel à Venise. SUPERBE! Le célèbre couple posait avec le sourire sur le tapis rouge du dernier film de l’acteur.

Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient superbes à l’avant-première du film “The Las Duel” ce vendredi 10 septembre à Venise, en Italie. L’événement a eu lieu pendant le Festival du film de Venise 2021 et marque le deuxième événement majeur de JLo dans la ville en deux semaines. Elle a assisté au défilé Dolce & Gabbana en août, vous savez, quand ils l’ont vue avec l’étiquette de prix sur sa cape. MDR!

Jennifer Lopez portait une robe George Hobeika Couture avec des bijoux Cartier. Honnêtement, j’ai adoré son look. Aimer! Ils avaient tous les deux l’air radieux, j’ai beaucoup aimé les photos où on les voit sourire, dans d’autres Jen sort avec son visage typique de Zoolander. Vous pouvez voir les photos sur JustJared.

Le film The Last Duel, réalisé par Ridley Scott, est une histoire captivante de trahison et de vengeance contre la brutalité de la France du 14ème siècle. Le film sort en salles le 15 octobre.

Ainsi, JLo et Ben Affleck sur le tapis rouge de The Last Duel à Venise.

Partagez les potins !