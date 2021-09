in

JLo et Ben au Met Gala 2021. Le célèbre couple était à l’événement et bien sûr ils ont attiré l’attention.

Jennifer Lopez était habillée en cow-girl, Indiana Jones chasseuse de trésor avec une cape qu’on dit être en fausse fourrure, mais je vois un plumeau… Qu’importe ! Sa tenue exagérée est de Ralph Lauren. Honnêtement, c’est beaucoup avec trop, on dirait qu’ils ont mis tout ce qu’ils ont trouvé sur la route, la ceinture, les accessoires, ce collier, le chapeau… la robe a même l’air de l’avoir coupé à la dernière minute et ça s’est effiloché , mais c’était ainsi, le look de SEÑORA LOPEZ. Le propriétaire, je suis en charge ici! Il a raté le fouet… LOL !

Bien sûr, Bennifer, le couple amoureux de la caméra et de l’attention, ne pouvait pas laisser passer l’occasion et ils se sont donnés un baiser masqué, oui, comme vous l’avez lu, masqués, ils sont tous les deux entrés en collision avec leurs sommets avec des masques … Ok.

Donc, JLo et Ben au Met Gala 2021.

