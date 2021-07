JLo fête ses 52 ans à Saint-Tropez avec une photo virale avec Ben Affleck

“5 2… qu’est-ce que tu fais…” a-t-il légendé quelques photos d’eux célébrant leur anniversaire à bord d’un yacht.

L’anniversaire de Jennifer a commencé samedi au club L’Opéra à Saint-Tropez avec Ben et un groupe d’amis proches, rapporte People. Ils ont également commenté qu’ils avaient chanté “Jenny from the block” ensemble au club, qu’ils ne s’étaient pas éloignés l’un de l’autre et qu’ils avaient passé un bon moment avec leur entourage proche. Certains fans ont pris une vidéo d’eux et l’ont téléchargée sur les réseaux sociaux.

C’était l’un des moments les plus attendus sur Internet. Les mèmes n’ont bien sûr pas attendu.

“Les gens qui vous disent de bloquer votre ex célèbrent le retour de Ben Affleck et JLo, choisissez judicieusement vos héros.”