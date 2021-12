JLo nie être en colère contre Ben à propos de commentaires sur Jennifer Garner

JLo nie être en colère contre Ben à cause de commentaires sur Jennifer Garner. Voir? Ce n’étaient que des rumeurs… et fausses.

Les gens rapportent qu’en dépit des rapports sur Jennifer Lopez « offensée » par les commentaires de Ben sur son ex-femme Jennifer Garner, dans l’interview d’Howard Stern, le chanteur de « On The Floor » dit que ces rumeurs sont FAUX !

« Cette histoire est tout simplement fausse », a déclaré Lopez à People. « Ce n’est PAS ce que je ressens. »

En outre, elle a ajouté à propos de son petit ami Ben Affleck – qui a déclaré dans l’interview qu’il buvait parce qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Garner, et maintenant il se sentait heureux.

« Je ne pouvais pas avoir plus que du respect pour Ben en tant que père et en tant que personne. »

Bien sûr! Oui Ben est avec elle maintenant en très bonne santé, sobre et heureux. Le protagoniste de « Sad Batman » a été durement critiqué après ses déclarations « honnêtes » au Howard Stern Show, où il a dit qu’il se sentait piégé avec Garner et qu’il ne l’avait pas laissée pour ses enfants.

Après toutes les mauvaises critiques, Ben est sorti pour défendre ses propos et a déclaré que « les gens avaient mal compris ses propos ». Oh mon Dieu! Donc, ça ne dérangeait pas du tout Jennifer Lopez ! Les commentaires de Ben sur son ex et mère de ses enfants…

Tel pour quoi. JLo nie être en colère contre Ben à cause de commentaires sur Jennifer Garner.