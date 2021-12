JLo porte du blanc avec le plus beau et le plus radieux sourire

Jennifer Lopez porte le sourire le plus radieux, porte du blanc | PA

Cette fois avec du nouveau contenu sur ses réseaux sociaux Jennifer Lopez a une nouvelle fois chouchouté ses fans, cette fois elle a ravi ses millions de fans avec elle sourire radieux, pendant que nous la regardions habillé en blanc.

Sûrement quand vous entendrez ces mots vous penserez immédiatement que nous parlons d’une robe de mariée, se pourrait-il que tout se passe pour le mieux avec Ben Affleck ?

Cependant, nous ne pouvions pas avoir plus tort, que bien qu’en effet Jennifer Lopez Elle s’habillait de blanc, ce n’était pas exactement une robe, mais plutôt une tenue décontractée, il convient de mentionner que la célèbre diva adore utiliser ce ton dans ses vêtements.

Cela peut vous intéresser : Netflix : Films qui arrivent du 27 décembre au 2 janvier

Ces photos, qui d’ailleurs étaient deux au total, apparaissent sur son compte Instagram officiel, curieusement ce n’est pas une publication que ses millions de followers ont l’habitude de voir de JLo où il vante ses courbes et sa silhouette parfaite.

Jennifer Lopez captive tous ceux qui la connaissent ou la voient à l’écran | Instagram jlo

A cette occasion, il portait des vêtements pour le froid, une veste extrêmement chaude et peut-être un peu volumineuse, ainsi qu’un pantalon et une chemise en coton, tous deux évidemment blancs.

Sur la première photo, on la voit poser avec une délicieuse tasse de café, vêtue des vêtements qu’elle porte un peu et avec un look qui conquérirait n’importe qui, ce qui n’est rien comparé à la deuxième image.

On y voit l’image un peu plus loin, où l’interprète de « On The Floor » a choisi de nous ravir avec son immense sourire, à ce stade de la publication il serait prudent de dire que grâce à la deuxième image plusieurs messieurs auront soupirèrent quand ils le virent.

Matinée confortable avec ma Super Puff « , a écrit JLo.

Pour que le froid ne la surprenne pas malgré qu’elle soit bien abritée, la petite amie actuelle de Ben Affleck était accompagnée d’une tasse de café, qui apparaît sur ses deux photos, il semblerait que la chanteuse et femme d’affaires fasse partie du groupe de personnes qui aiment ce matin boire.

Apparemment, c’était un cadeau fabuleux qu’ils ont fait à la Diva du Bronx, en guise de remerciement pour la promotion du compte, avec cette publication d’il y a cinq jours, JLo a déjà 1 581 736 cœurs rouges qui sont curieusement plus d’adeptes qu’il n’a le compte qui vous a fait le cadeau.

C’est l’une des plus grandes promotions qu’un artiste puisse faire sur n’importe quel compte, plus il a de promotions et d’abonnés, mieux c’est pour les comptes qui recherchent des clients, Jennifer est devenue un grand soutien pour ladite société avec cette publication unique.