JLo porte un bracelet que Ben lui a offert en 2002. Ouais. Les fans sont convaincus que Jennifer Lopez porte le bracelet en diamant Harry Winston que Ben lui a offert en 2002.

Le bracelet est apparu lors du méga anniversaire de Lopez en Italie. “Ciao” ​​- a écrit la chanteuse de 52 ans dans sa publication Instagram le 31 juillet.

Alors qu’on la voit poser divinement en bikini, les fans se sont concentrés sur ses accessoires, notamment son bracelet.

Jennifer Lopez portant le bracelet Harry Winston que Ben Affleck lui a rendu en 2002. pic.twitter.com/bLxqM3KoYK – thé bennifer (@jloaffleck) 30 juillet 2021

“Jennifer Lopez portant le bracelet Harry Winston que Ben Affleck lui a offert en 2002”, a écrit un compte de fan sur Twitter.

Les fans ont perdu la tête en pensant que cela signifie qu’ils ont toujours eu des sentiments l’un pour l’autre. “Jenny from the block n’a jamais cessé d’aimer Big Ben et vice versa”, a écrit un fan. Un autre a demandé: “Pensez-vous qu’ils étaient destinés et ont-ils attendu tout ce temps pour être à nouveau ensemble?” Nous avons déjà vu Jen avec un collier Quoi Ben dit, alors… si je sors les bijoux qu’il lui a donné tout à l’heure, ce ne serait pas étrange, n’est-ce pas ?

Donc, JLo porte un bracelet que Ben lui a offert en 2002. Wow ! J’imagine à quel point ils doivent apprécier cela et d’autres contemporains faisant « tout » pour qu’ils paient une infime partie de cette attention… Bahahahahahahaha. En parlant de… avez-vous vu le look de Gwen Stefani portant des chaussures avec le visage de Blake dessus ?

