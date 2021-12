JLo publie des photos sur DSW après que Ben a été critiqué pour sa dernière interview. IL A! Le timing ! Le timing messieurs ! JLo a partagé trois nouvelles photos avec ses 186 millions d’abonnés au bot Instagram de sa campagne DSW d’automne mardi.

Sur les photos, l’actrice et chanteuse de 52 ans exhibe ses jambes « longues » et toniques avec ses nouveaux talons de compagnie.

Dailymail rapporte que ces photos de JLo ont été téléchargées juste après que son petit ami Ben Affleck ait été durement critiqué pour son interview avec Howard Stern, où il a dit ni plus ni moins qu’il buvait parce qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner, et cela pour continuer marié ne serait pas sobre. Voici l’un des tweets :

Peu importe! On le savait déjà trop bien, non ? Ben est un con.

Et s’il ne suffisait pas de blâmer le mariage avec Jen Garner et de se sentir « piégé » en pensant « Je ne peux pas partir pour mes enfants », Ben a également déclaré que les médias avaient beaucoup à voir avec sa fin avec JLo la première fois qu’ils sont sortis ensemble. .

« Je dirais que c’était environ 50 % (de ce qui a détruit notre relation). L’idée que les gens vous détestent et qu’ils vous détestent ensemble et qu’être ensemble est un poison, laid et toxique et quelque chose dont nous ne voulons pas faire partie. »

Ben a admis qu’il se sentait comme un imbécile lorsque sa relation avec Lopez a pris fin.

« J’étais très blessé et bouleversé et je me sentais comme un imbécile. »

Le plus drôle, c’est que Ben a dit qu’il savait que sa vie affectait ses enfants (mais il va le dire en public)

« Cela dit, je sais que ma vie les affecte. J’ai déposé mon fils à l’école il y a deux jours et c’est le seul à qui j’en parle. Il a 9 ans et il y a beaucoup d’enfants plus âgés qui font des collectes de jouets ou quelque chose, et je l’ai entendu dire : « Oh Ben Affleck, Ben Affleck. » Et mon fils m’a regardé et a dit : #WelcomeAMiLife. «

Mon Dieu, tu n’as pas pensé à ce que ton fils allait faire après tout ce que tu as lâché ? Waouh !

Bien entendu, Jennifer Lopez a profité du BUZZ pour publier les photos où elle a l’air très « joviale » assise dans une machine à danser d’arcade, posant avec des nattes, un visage de Zoolander et innocent. WTF ? Best Photoshop Award à celui qui a édité ces photos. BRAVO!

Peu importe! Jennifer Lopez publie des photos pour DSW après que Ben a été critiqué pour sa dernière interview. Fille, vraiment ?