JLo reçoit Alex Rodriguez à bras ouverts, après un mini tonnerre (photos)

Les paparazzi ont pu capturer Rodriguez quand il s’est approché d’une Jennifer effusive pour l’embrasser sur les lèvres et un câlin chaleureux. Le couple a profité de cette rencontre pour avoir une longue conversation sur «les choses sur lesquelles ils doivent travailler» dans leur relation, sur une terrasse, tout en regardant un ordinateur.

Comme s’il s’agissait d’une destination, pendant qu’ils parlaient, des feux d’artifice ont été lancés à proximité, que JLo a célébré les bras levés et dans son blouse blanche. Avec ce PDA (Démonstration publique d’affection), les choses commencent à paraître moins compliquées, même si ce n’est pas que tout va déjà bien.

Malgré ces retrouvailles tranquilles, on ne sait pas encore si le couple restera ensemble définitivement.

(Backgrid / The Grosby Group)



Une source proche de l’actrice et de l’ancien joueur a fait savoir que « Alex est pleinement conscient que cette relation ne tient qu’à un fil », il a donc pris la décision de faire ce voyage éclair. On sait que Jennifer n’avait pas abandonné, la semaine dernière, l’idée du mariage et qu ‘«elle était prête à avoir sa robe (de mariée) ajustée».

Après cette réunion, un autre informateur a expliqué que Lopez et ARod « ont passé quelques jours merveilleux en République dominicaine … Ils continuent à travailler sur des choses. C’est le statu quo pour le moment. Ils sont ensemble. » Si tout s’est très bien déroulé dans les images, on ne sait pas encore si cette décision d’être ensemble sera définitive.