JLo se sent comme un étranger à Hollywood. Oui… Aussi ridicule que cela puisse paraître, la chanteuse et actrice a révélé qu’elle avait souvent l’impression de ne pas appartenir à ce monde. IL POSSÈDE! Mais ça se cache très bien, n’est-ce pas ? MDR!

Jennifer Lopez a montré une nouvelle vidéo sur son Instagram de J Lo Beauty, et tout en faisant la promotion de ses produits pour Sephora, elle avoue qu’elle sent qu’elle n’appartient pas encore à Hollywood.

Dans sa vidéo, elle exprime que les gens supposent que parce qu’être une femme et une Latina ne peuvent pas réussir ou réaliser des choses, ce que les gens ne savent pas, c’est que “Les Latinas sont courageuses et puissantes et peuvent réaliser tout ce qu’elles imaginent”. Comme c’est le Mois national du patrimoine hispanique aux États-Unis, ils présentent l’histoire de Jennifer Lopez, créatrice de J Lo Beauty.

Bien sûr, elle parle de ses produits à base d’huile d’olive (son secret pour sa peau radieuse et le secret de beauté de sa maman) mais visiblement, l’huile d’olive comme ça tout droit sortie de la cuisine ne marche pas car tu vas sentir la salade et bien sûr, vous devez acheter leurs produits. Ainsi, elle a pris le secret de beauté familial et, avec le meilleur équipement au monde, l’a transformé en cette ligne de soins de la peau. De toute évidence, la vidéo regorge d’images d’elle posant divinement au Zoolander, avec des tenues très courantes que tout le monde porte au quotidien, sa mère et sa fille, Emme. Peu importe! Tout est une publicité pour qu’ils achètent les produits de beauté de JLo, qui veut qu’ils la voient comme une personne normale, ordinaire, qui s’accepte telle qu’elle est et en est contente (en utilisant ses produits, bien sûr !).

Selon TMZ, cette chose à propos de JLo se sentant comme si elle n’appartenait pas à Hollywood peut être parce qu’elle n’a pas reçu de nomination aux Oscars pour sa performance dans le film Hustlers, qui, selon le réalisateur, Tyler Perry et d’autres fans, elle mérité.

Ainsi, JLo avoue qu’elle se sent comme une étrangère à Hollywood. Droit! Ça se voit.