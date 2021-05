JLo, Selena Gómez, J.Balvin et le prince Harry se sont réunis au même endroit

Prince Harry

Le duc de Sussex a été accueilli par une ovation debout avant de partager un message émotionnel d’empathie et de compassion pour la situation. “Aucun de nous ne devrait se sentir à l’aise de penser que nous pourrions être bien quand tant d’autres souffrent. En réalité, et en particulier avec cette pandémie, quand quelqu’un souffre, nous souffrons tous. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons. et ceux qui ne le font pas. Nous devons élever toute l’humanité et veiller à ce qu’aucune personne ou communauté ne soit laissée pour compte. Ce que nous faisons en ce moment restera dans l’histoire et ce soir, nous sommes solidaires des millions de familles à travers l’Inde qui luttent contre une deuxième vague dévastatrice. “