JLo s’énerve contre Ben Affleck pour sa Jennifer Garner

Jennifer Lopez serait fâchée contre Ben Affleck pour son ex-femme

Apparemment, les déclarations qu’il a faites ben aflleck Lors d’une interview sur Howars Stern Show, Jennifer Lopez ne les a pas trouvés du tout agréables.

Ceci parce qu’elle parlait de son mariage avec jennifer Et à quel point cela avait été grave, il a en fait mentionné que s’il était toujours avec elle, il serait toujours en train de boire.

Le célèbre couple de célébrités à succès est devenu une tendance depuis le début de 2021, en raison de leur réconciliation pendant 17 ans, curieusement après avoir mis fin à leurs fréquentations en 2004, un an après qu’Affleck ait contracté mariage avec l’actrice Jennifer Garner.

Le mariage formé par Ben et Jennifer a duré 10 ans, entre lesquels ils ont eu trois enfants nommés : Violet Anne, Samuel et Seraphina Rose Elizabeth Affleck Garner.

Son nom complet est Benjamin Géza Affleck-Boldt | .

Les critiques du réalisateur du film ARGO n’ont pas attendu, car après leur séparation il a lui-même affirmé qu’il regrettait d’avoir mis fin à son mariage, et que le fait qu’il reproche désormais à son ex-femme son goût pour la boisson ce n’était pas de bon goût .

C’est du moins ce qu’ils ont commencé à commenter sur les réseaux sociaux immédiatement après le lancement de l’interview sur les médias numériques.

Quelqu’un qui n’aimait apparemment pas du tout ce type de déclaration était précisément la Diva du Bronx, sa petite amie Jennifer Lopez.

Selon ce que l’acteur a mentionné, il a affirmé qu’il se sentait piégé dans son mariage et que lui et Garner avaient accepté d’essayer d’arranger les choses pour leurs enfants, malheureusement leur mariage a pris fin définitivement en 2015.

Quelque chose qui était inattendu pour beaucoup, c’est que l’acteur a mentionné qu’il avait pratiquement vécu un enfer et que sa femme était à l’origine de ce qu’il a commencé à boire.

On raconte qu’une source proche du couple et surtout de JLo qui est extrêmement en colère contre son petit-ami, car il n’avait pas été très doux avec ses déclarations envers la mère de ses enfants et avec qui ils ont récemment partagé Halloween ensemble en famille.

Evidemment ce sujet a tout de suite intéressé l’interprète de « L’amour ne coûte rien », car en tant que femme elle doit défendre d’autres femmes.

Bien qu’à vrai dire et d’après ce qui est évoqué par cette curieuse source, c’est que la chanteuse, comédienne et femme d’affaires a peur que sa relation et sa personne s’en trouvent affectées.