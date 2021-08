OMG! JLo supprime les photos avec Alex Rodriguez de son Instagram. Et il y a plus ! Il a arrêté de le suivre aussi… TRAGIQUE !

MDR! People rapporte (oui, People) que Jennifer Lopez a supprimé des photos avec Alex Rodriguez de son Instagram. Peux-tu le croire? IL POSSÈDE! Les fans ont noté que JLo avait supprimé la plupart de ses photos avec son ex-fiancé et l’avait abandonné.

Certains des messages qu’elle a supprimés incluent une vidéo d’un gros bouquet de fleurs qu’elle a reçu de l’ancien joueur des Yankees pour la Saint-Valentin, ainsi que des photos d’elle posant avec lui lors de l’investiture du président Joe Biden (je l’imagine en tout avec son visage Zoolander). Cependant, Rodriguez apparaît toujours sur plusieurs photos de famille, ainsi que ses filles, Ella et Natasha.

Le site précise que bien que La Lopez ne suive pas Rodriguez sur le réseau social, il la suit toujours et n’a pas supprimé ses publications Instagram avec elle (au moins jusqu’à dimanche matin, je ne suis pas allé regarder… SW).

Comme vous vous en souvenez peut-être, JLo et A Rod se sont fiancés en mars 2019 (après de nombreuses rumeurs et même une chanson) et ont annoncé leur rupture en avril, après de nombreux rapports selon lesquels ARod leur avait été infidèle. Cinq minutes plus tard … Jennifer est apparue à nouveau amoureuse de son ex Ben Affleck – avec qui elle est sortie en 2002, s’est fiancée et a rompu en 2004.

Quoi qu’il en soit, JLo supprime les photos avec Alex Rodriguez de son Instagram. Je viens de me souvenir de ce gif…

Et n’avez-vous pas supprimé la vidéo et les photos de votre engagement si spontané et naturel ? LMAO !

Partagez les potins !