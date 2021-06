JLR va commencer à tester un prototype de Land Rover à hydrogène cette année

Un membre du personnel se tient au stand Jaguar Land Rover lors d’une journée médiatique pour le salon Auto Shanghai à Shanghai, Chine

Jaguar Land Rover commencera les tests plus tard cette année sur un modèle prototype de pile à combustible à hydrogène basé sur son véhicule Land Rover Defender alors que le constructeur automobile cherche à étendre ses options de voitures à zéro émission, a annoncé mardi la société.

JLR, propriété de la société indienne Tata Motors (TAMO.NS), a déclaré plus tôt cette année que sa marque de luxe Jaguar sera entièrement électrique d’ici 2025, et la marque plus robuste et tout-terrain Land Rover lancera six modèles purement électriques au cours des cinq prochaines années.

La majeure partie de l’industrie automobile concentre ses efforts sur le développement de voitures électriques à batterie pour répondre aux normes d’émissions plus strictes en Europe et en Chine.

Mais JLR fait partie du petit nombre de constructeurs automobiles qui voient des possibilités d’adoption massive de piles à combustible à hydrogène, qui n’émettent que de l’eau lorsqu’elles produisent de l’électricité, et ont déclaré qu’ils pensaient que l’hydrogène avait un rôle futur dans l’industrie automobile.

Les piles à combustible à hydrogène “offrent une densité d’énergie élevée et un ravitaillement rapide, ainsi qu’une perte d’autonomie minimale à basse température, ce qui rend la technologie idéale pour les véhicules plus gros et à plus longue autonomie, ou ceux utilisés dans des environnements chauds ou froids”, a déclaré JLR.

Le Land Rover Defender à hydrogène subira des tests pour “vérifier des attributs clés tels que la capacité tout-terrain et la consommation de carburant”, a déclaré la société dans un communiqué.

En plus d’offrir la perspective d’émissions inoffensives, les piles à combustible à hydrogène offrent également une plus grande autonomie que les voitures électriques à batterie. Mais il y a peu d’infrastructures d’alimentation actuellement en place pour soutenir l’adoption massive de la technologie.

Le constructeur automobile allemand BMW (BMWG.DE) prévoit un SUV modèle à pile à combustible à hydrogène en série limitée en 2022 alors qu’il continue de rechercher des alternatives à zéro émission aux voitures électriques à batterie.

En décembre, le constructeur automobile japonais Toyota Motor Corp (7203.T) a dévoilé sa nouvelle voiture à pile à combustible à hydrogène Mirai, dans un nouvel élan pour promouvoir la technologie zéro émission dans un contexte de demande croissante de véhicules électriques.

Le japonais Honda Motor Co (7267.T) et le sud-coréen Hyundai Motor (005380.KS) ont développé des modèles à pile à combustible.