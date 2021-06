JM Financial PE investit Rs 35 crore dans le fabricant de crème glacée Walko Food

Le produit de l’investissement sera utilisé pour les activités de renforcement de la marque et l’augmentation des capacités existantes de l’entreprise.

JM Financial Private Equity a investi 35 crores de roupies dans la société d’aliments emballés pour les consommateurs Walko Food basée à Pune pour financer les plans d’expansion de l’entreprise.

Ceci marque la clôture du huitième investissement de JM Financial India Fund II. L’investissement était conforme à sa stratégie d’investissement dans des sociétés de croissance du marché intermédiaire.

Walko Food Company possède une marque de crème glacée naturelle NIC. La société exploite une usine de fabrication à Pune et vend au détail dans plus de 50 villes à travers l’Inde, via plusieurs canaux de vente tels que les plates-formes de livraison de nourriture, le commerce moderne, les salons et HORECA. NIC est la marque de crème glacée la plus vendue sur les plateformes foodtech.

Jeetendra Bhandari, fondateur et directeur général de Walko, a déclaré que NIC était devenue une marque de crème glacée naturelle à croissance rapide dans le pays au cours de l’exercice 20-21 et qu’elle se développait rapidement. « Cette injection de capital de croissance et ce partenariat avec un investisseur chevronné comme JM Financial Private Equity nous aideront à accélérer nos plans d’expansion actuels et à accroître notre part de marché », a-t-il déclaré. Walko prévoit de déployer des fonds pour augmenter la pénétration géographique, ouvrir des salons phares, augmenter la capacité de fabrication et commercialiser.

Darius Pandole, directeur général et PDG, PE & Equity AIFs, JM Financial, a déclaré que le marché national de la crème glacée était vaste et en croissance et qu’il y avait une longue piste de croissance reposant sur une faible consommation de crème glacée par habitant, des plateformes de technologie alimentaire et le développement de la distribution multiple canaux et formats.

« Au sein du marché plus large de la crème glacée, NIC a établi un bon marché de produits adapté à sa crème glacée naturelle différenciée de haute qualité et à sa stratégie directe au consommateur. Tous ces facteurs ont conduit à un fort rappel de la marque pour NIC et à un taux de fidélité client sain. NIC est bien placé pour répondre aux préférences changeantes des clients pour des options de collations relativement plus saines et sans conservateur. L’injection de fonds aidera l’entreprise à développer ses activités et à accroître sa part de marché. »

NIC a récemment lancé sa marque desi kulfi Grameen. Les saveurs de crème glacée de NIC sont inspirées des sucreries indiennes comme le gulab jamun, le sheer khurma, le til gud et le gajar halwa, à l’exception des variantes traditionnelles telles que les fruits, les variantes de fruits secs, le caramel salé, le chocolat et la vanille.

