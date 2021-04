JMIA Stock: Jumia Technologies s’effondre sur la réalité

La raison fondamentale pour laquelle les gens investissent est le moteur du discours pour les marchés émergents: trouvez beaucoup dans l’espoir que cela générera des bénéfices importants plus tard. Naturellement, ceux qui aiment le concept de la banque sur les marchés émergents se sont tournés vers des entreprises comme Jumia Technologies (NYSE:JMIA). En tant qu’entreprise de commerce électronique ciblant plusieurs pays africains, une grande partie de la région est un marché frontalier géant, présentant un excellent profil de rendement potentiel pour les actions JMIA.

Pour certains contrariants, Jumia s’apparente à une opportunité de capsule temporelle. Par exemple, dans l’immédiat après la Seconde Guerre mondiale, des investisseurs avisés ont misé sur l’Allemagne et le Japon. De toute évidence, ces deux nations recommençaient à fond; par conséquent, le potentiel de rentabilité était énorme. Le même principe s’applique à la Chine à la fin des années 90. Une nouvelle génération de contrariants a vu la croissance naissante de l’esprit capitaliste et en a largement profité.

Ayant été témoin du miracle du boom économique chinois – où des noms comme Alibaba (NYSE:BABA) et Tencent (OTCMKTS:TCEHY) sont des noms connus – la dernière cohorte d’investisseurs avant-gardistes veut trouver la prochaine grande nouveauté. Ce serait l’Afrique, un continent riche en ressources naturelles et en potentiel de croissance abondant. Parmi la liste naissante d’investissements relativement fiables mis à profit dans la région se trouve le stock JMIA.

Selon Worldometer.info, la population africaine compte 1,37 milliard de personnes. De plus, au milieu de la baisse des taux de natalité dans les principaux pays développés, le continent affiche un taux de croissance démographique annuel non inférieur à 2,45% depuis 2000.

Comme vous pouvez l’imaginer, le continent est jeune, avec un âge médian de 19,7 ans. En outre, les experts estiment que même d’ici 2050, l’âge médian du continent sera toujours inférieur à 25 ans. C’est tout simplement incroyable, ce qui renforce fondamentalement les arguments en faveur du stock JMIA.

Pourtant, cela soulève la question, pourquoi les actions sous-performent-elles sur de tels fondamentaux supposés positifs?

Regardez au-delà des gros titres avec JMIA Stock

Après un début propice à 2021 – à un moment donné, l’action JMIA était en hausse de près de 84% pour l’année – Jumia a rendu tous ses gains, puis certains. Par rapport au premier cours de clôture de janvier, JMIA est en baisse de près de 7%. De plus, à partir de la clôture maximale de cette année, les actions ont baissé de 49%. Ce qui donne?

D’une part, l’action JMIA est surévaluée. Actuellement, Jumia se négocie à près de 17 fois ses ventes, tandis que le secteur de la vente au détail a un rapport prix-ventes médian de 0,87x. En outre, Jumia est évalué à près de 11 fois la valeur comptable, tandis que la médiane sous-jacente de l’industrie est inférieure à 2 fois la valeur comptable.

Pour aggraver les choses, son dernier bilan financier pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 montre un chiffre d’affaires de 50,8 millions de dollars. Il s’agit d’une baisse de 7,3% par rapport au niveau d’il y a un an. Certes, la société se remet de la nouvelle pandémie de coronavirus. De plus, il n’est pas juste de comparer la réponse de l’Afrique à Covid-19 par rapport aux pays développés.

Pourtant, la nature surévaluée de l’action JMIA combinée à sa sous-performance financière (aussi compréhensible soit-elle) représente de sérieuses préoccupations pour les investisseurs. À titre d’exemple, le trading sur marge aux États-Unis est à un niveau record. Il s’agit d’un marché mousseux et pourrait connaître une correction. Si tel est le cas, quelque chose comme Jumia peut souffrir d’une volatilité sévère en raison de son profil de risque plus élevé.

Mais le vent de face le plus critique affectant le stock JMIA est probablement la faiblesse des fondamentaux et des infrastructures du continent africain. Prenons l’exemple de l’éducation. Le Nigéria, l’un des principaux marchés de Jumia, a depuis longtemps des inégalités entre les sexes persistantes. De plus, Voanews.com rapporte que la pandémie a creusé cette inégalité.

Il ne s’agit pas de s’en prendre au Nigéria car de nombreux autres pays voisins connaissent des inégalités similaires. De plus, les Nations Unies font état des défis que représente la tentative de combler le fossé extrême de richesse du Nigéria. Franchement, le continent doit remédier à ces injustices flagrantes avant que des entreprises comme Jumia puissent réussir.

Le potentiel est une métrique à double axe

Bien sûr, le problème persistant avec l’action JMIA est que la société sous-jacente a un potentiel de hausse important. C’est parce que le continent lui-même peut devenir un marché émergent, peut-être même développé.

Si les investisseurs évaluaient le potentiel strictement sur un seul axe, je ne doute pas que tout le monde achèterait des actions JMIA. Malheureusement, le potentiel est nécessairement une métrique à double axe car nous, les humains, avons une date d’expiration. En d’autres termes, la question n’est pas tant quoi mais quand?

Apparemment, personne n’a une bonne réponse à cela. En général, les analystes conviennent que le marché devient mousseux et que les investisseurs devraient envisager de réduire le risque d’une partie de leur portefeuille. Dans cet environnement, JMIA est un récit trop risqué sans beaucoup d’espoir de substance à court terme.

Ainsi, les actions sont en baisse, et ce n’est peut-être pas la fin de la volatilité. Personnellement, je resterais loin de Jumia pour le moment.

