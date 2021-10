JMIA Stock tire ses leçons un marché à la fois

La dernière fois que j’ai regardé Jumia Technologies (NYSE :JMIA) stock il y a quelques jours, je l’ai disséqué.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Mais ce serait une erreur de le rejeter. Les chasseurs de bonnes affaires se sont récemment introduits dans le nom, espérant que l’entreprise a appris d’importantes leçons.

Certains ont été mentionnés dans mon article. Appelez-vous le « Amazon.com (NASDAQ :AMZN) de l’Afrique » n’est pas la même chose que de fournir des services de type Amazon sur un vaste continent. Il est bien plus important de devenir le Groupe Alibaba Holding (NASDAQ :BABA) d’un pays donné, et de rencontrer ses clients là où ils se trouvent.

L’habitude de Jumia

Jumia se concentre actuellement sur le Nigeria et l’Egypte. Le premier est un banc d’essai pour la livraison et les bénéfices. Le second devient son siège technique.

Le co-PDG Jeremy Hodara est plus humble qu’il ne l’était lorsque la société est devenue publique en 2019. À l’époque, l’intention était de servir l’ensemble du continent. Hodara croyait que les diplômes et l’expérience traditionnels en commerce permettraient à l’entreprise de réussir.

Wall Street l’a acheté. Le cours de l’action JMIA à plus de 65 $/action en février. Mais sous la surface, il y avait des problèmes. Jumia a dû se retirer de plusieurs marchés. L’action a chuté jusqu’en août et n’a trouvé sa place que récemment, à environ 20 $/action.

Jumia a rapidement gagné du terrain en tant que marché de l’électronique. Hodara a déclaré que l’objectif était désormais de faire de Jumia une habitude, en vendant des vêtements et des produits d’épicerie aux jeunes Nigérians.

Cela s’avère être un processus en deux étapes. Le premier est la logistique, la capacité de remplir les commandes. À cette fin, l’entreprise construit des stations de ramassage. Une présence physique dans un village renforce la confiance, sécurise les biens et limite les coûts.

Deuxièmement, les paiements. Comme l’écrivait récemment notre Joseph Nograles, Jumia cherche à devenir le Pay Pal (NASDAQ :PYPL) d’Afrique via son service JumiaPay. Les services financiers électroniques peuvent être fournis efficacement. Lorsqu’il existe un emplacement physique à partir duquel y accéder, l’utilisation du site peut devenir une habitude et les bénéfices s’ensuivront.

Croissance maintenant, profits plus tard

Jumia perd toujours de l’argent. L’objectif est de réduire la consommation de trésorerie tout en augmentant les revenus. Les analystes prévoient des ventes de 35 millions de dollars pour le troisième trimestre et de 45 millions de dollars pour le quatrième. Sur la base de ces projections, ils constatent une légère hausse du cours de l’action JMIA au cours de la prochaine année.

Parallèlement, la capacité de l’entreprise à servir ses clients en ligne devrait continuer de s’améliorer. Alphabet (NASDAQ :GOOGL) investit 1 milliard de dollars dans des startups et des infrastructures à travers le continent. Alibaba fait venir des biens de consommation en provenance de Chine.

Jumia espère créer une niche au service des vendeurs africains. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle embauche 100 développeurs au Caire, en Égypte, pour développer la plate-forme. Malgré son ancrage européen, Jumia cultive une image locale, avec des cadres locaux dans chaque pays où il exerce ses activités, même si sa page de leadership reste pâle.

Le résultat sur les actions JMIA

Notre Chris Tyler a récemment écrit sur la façon dont les traders peuvent utiliser les options pour maximiser les profits sur les actions Jumia tout en minimisant les risques.

À sa capitalisation boursière actuelle d’environ 2 milliards de dollars, Jumia n’est pas une action à grande capitalisation. Mais au sein de son marché, il est dominant. Le Nigeria est le plus grand marché du continent, avec 19,3 % du produit intérieur brut nominal de l’Afrique en 2019. Le PIB par habitant n’y était que de 2 272 $.

Jumia a appris à ses dépens que vous ne pouvez pas simplement dire que vous êtes africain et réussir à travers le continent. Se concentrer sur quelques-uns des plus grands marchés, comme l’Égypte, le Nigéria, le Kenya et l’Afrique du Sud, apprendre à y faire des affaires est la seule façon de réussir.

Il n’y a pas de raccourci. Les licornes sont des proies faciles sur un veldt financier affamé. Mais le potentiel du deuxième plus grand continent du monde, et sa population jeune, est indéniable. Quelqu’un va bien faire les choses.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AMZN et BABA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.