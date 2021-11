JNPT pour se connecter avec d’autres ports et stimuler le trafic de conteneurs côtiers de l’Inde grâce à un nouveau poste d’amarrage côtier ; des détails

Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, il a une capacité de 1,5 million de tonnes par an de marchandises liquides ainsi que 1 million de tonnes par an de marchandises générales.

Construction d’un poste d’amarrage côtier : le Jawaharlal Nehru Port Trust est sur le point de se connecter avec d’autres ports indiens et de stimuler le trafic de conteneurs côtiers du pays grâce à son poste d’amarrage côtier nouvellement construit. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, il a une capacité de 1,5 million de tonnes par an de marchandises liquides ainsi que 1 million de tonnes par an de marchandises générales. L’un des principaux avantages de la construction du poste d’amarrage côtier est qu’il répondra aux mouvements côtiers de ciment ainsi que d’huile comestible dans le cadre de la nouvelle politique dans laquelle un canal vert est prévu pour les cargaisons côtières, ce qui n’est pas possible dans la zone notifiée par les douanes.

Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, un autre avantage clé de cette décision est que le poste d’amarrage côtier permettra la mise en place de structures permanentes telles que des silos de stockage et des parcs de réservoirs pour le stockage des liquides à proximité du poste d’amarrage.

Selon le ministère, le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, SarbanandaSonowal, inaugurera demain le projet de concrétisation des routes au JNPT. Le ministre lancera également l’usine d’oxygène médical à l’hôpital JNP. En outre, il passera également en revue l’initiative Small Port au BMCTPL. Le ministère a en outre déclaré que des présentations seraient faites sur l’EODB, les ports de Wadhwan, les conteneurs nains ainsi que d’autres projets d’infrastructure. Ensuite, le ministre de l’Union organisera des réunions avec plusieurs parties prenantes au port.

Le JNPT de Navi Mumbai, a déclaré le ministère, est le premier port de manutention de conteneurs du pays, représentant près de 50% du volume total de fret conteneurisé, dans les principaux ports indiens. Mis en service le 26 mai 1989, le JNPT est passé d’un terminal de vrac à celui de premier port à conteneurs en Inde. Il est lié à plus de 200 ports dans le monde et est également en 33ème position dans la liste des 100 premiers ports à conteneurs dans le monde.

