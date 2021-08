JO 2021 : le Japon de Kubo balayé en finale pour la médaille de bronze

Les superbes Jeux olympiques de Kubo se sont terminés de manière douce-amère alors que le Japon a été démantelé 3-0 par le Mexique lors de la finale pour la médaille de bronze de vendredi.

Après avoir perdu de manière déchirante contre l’Espagne, le Japon est entré dans ce match à Tokyo à la recherche de sa première médaille de football depuis les Jeux olympiques de 1968. Cependant, malgré l’affichage plutôt confortable dans les phases de groupes, les hôtes ont vraiment eu du mal à avoir une emprise offensive du jeu avec le Mexique dominant les débats.

À la 14e minute, le Japon a concédé un penalty controversé, l’attaquant mexicain semblant tomber juste à l’extérieur de la surface. Après un examen du VAR, Sebastián Córdova s’est converti sur place pour donner l’avantage au Mexique 1-0. Sept minutes plus tard, le Mexique doublait sa mise sur un superbe centre que Johan Vazquez récupérait de la tête.

Kubo a eu de belles touches mais comme ses coéquipiers à l’avant, il était très isolé et a très peu vu le ballon en première mi-temps. Il a joué un rôle dans la meilleure chance du Japon en première mi-temps, réussissant une belle passe sous la pression de deux défenseurs mexicains uniquement pour Hayashi recroquevillé juste à côté du deuxième poteau.

Les choses sont allées de mal en pis pour le Japon en seconde période, le Mexique a marqué sur un autre coup franc à la 56e minute et a eu l’occasion d’ajouter un quatrième et un cinquième peu de temps après. Kubo est devenu un peu plus présent dans le jeu, essayant de ramener son équipe dans le match et a été récompensé pour ses efforts avec une passe décisive à Mitoma.

Le réveil tardif s’est poursuivi jusqu’à la fin du jeu, mais c’était trop peu trop tard pour le Japon. Après un tournoi aussi prometteur, c’est un véritable résultat dévastateur pour Kubo et son équipe de se retrouver sans rien. Néanmoins, le prestige du jeune du Real Madrid en tant que joueur a certainement pris un coup d’accélérateur après les dernières semaines et, peut-être, Carlo Ancelotti pourrait-il avoir des maux de tête avant la fermeture du mercato à la fin du mois.