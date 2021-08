Jo Adell des anges a eu la réponse la plus classe à renverser la boisson d’un fan

in

C’est toujours formidable de voir quand les athlètes professionnels réalisent jusqu’où les actes de gentillesse les plus simples peuvent aller lorsqu’il s’agit d’avoir un impact sur les fans.

Et il est indéniable que le voltigeur des Los Angeles Angels Jo Adell comprend vraiment cela. Il l’a prouvé mercredi soir.

À un moment donné entre les manches du match entre les Angels et les Orioles – où les Orioles ont mis fin à une séquence de 19 défaites consécutives – Adell a lancé une balle dans les gradins de Camden Yards. Cette balle, cependant, a apparemment fait tomber un verre des mains d’un jeune fan d’Orioles.

Adell aurait facilement pu dire : « Oh, eh bien, j’ai essayé d’être gentil. » Et retourna à la pirogue sans arrière-pensée. Mais ce n’était pas quelque chose que le voltigeur des Angels allait faire. Au lieu de cela, il est revenu à cet endroit plus tard dans le match avec une batte dédicacée pour le jeune fan.

Le voltigeur des Angels Jo Adell a lancé une balle dans notre section la manche précédente et lui a fait tomber un verre des mains. La manche suivante sort avec une batte pour le gamin. Mec chic @Angels @MLB pic.twitter.com/Yt7mdIwKug – Seth McLaughlin (@SethhMclaughlin) 25 août 2021

C’est juste génial.

Adell a également posé pour une photo avec le fan des Orioles qui partagera plus tard les photos sur Twitter.

Merci @Angels et Jo Adell pour la batte ! Nouveau joueur préféré pic.twitter.com/auk8DJ8ltN – BBP34 (@bbp34_) 26 août 2021

Ce sont les moments que vous aimez voir au stade de baseball.