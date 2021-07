Jo Koy : 5 émissions spéciales de comédie à regarder si vous êtes fan du comédien

Histoire vraie, j’ai une fois ruiné l’un des segments de stand-up de Jo Koy. Ma femme et moi le voyions peut-être pour la septième ou la huitième fois, et il plaisantait à propos de ce chariot de viande de rue à New York appelé The Halal Guys. Eh bien, les Halal Guys servent du poulet, de l’agneau et du riz superbes, mais la clé de leur nourriture est cette incroyable sauce blanche que les habitants appellent parfois «crack sauce» car elle est si bonne.

Donc, je n’avais aucune idée où il allait avec cette routine, et à l’improviste, j’ai juste crié, “Sauce blanche!”, Et il s’est arrêté, m’a regardé en face et m’a dit: “Pourquoi viens-tu de dire cette? J’arrivais à cela!” Mais c’est pourquoi Jo Koy est un comédien si incroyable. Quiconque l’a vu en direct vous dira à quel point il est un conteur organique et à quel point ses blagues semblent couler si naturellement d’un morceau à l’autre.