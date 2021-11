Joachim Hansen remporte la victoire à Dubaï

Il a battu d’un coup l’Autrichien Bernd Wiesberger et l’Italien Francesco Laporta

Joachim Hansen, champion à Dubaï

danois Joachim Jansen a remporté la victoire au Fire Course, Jumeirah Golf Estates à Dubaï (EAU) avec 265 coups et un tour final de 68 avec lequel il a battu l’Autrichien Bernd Wiesberger et l’Italien Francesco Laporta d’un coup., les deux avec 264 hits.

Wiesberger et l’Anglais Andy Sullivan ont signé la meilleure carte du jour avec 7 tirs sous la normale du terrain qui ont permis à l’Autrichien de grimper à la deuxième place et aux Anglais à la quatrième.

Le meilleur Espagnol était Alejandro Cañizares avec 272 coups et à la 19e place après un dernier tour avec 5 coups sous le par.

Le Paraguayen Fabrizo Zanotti a terminé à la 31e place avec 274 coups sûrs, tandis que les Espagnols Álvaro Quirós et Nacho Elvira ont terminé à égalité à la 55e place avec 277 coups sûrs.

