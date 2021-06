Joachim Löw a déclaré que le match nul entre l’Allemagne et la Hongrie n’était “pas pour les âmes sensibles”

Le sélectionneur allemand Joachim Löw était certainement en train de transpirer le match nul 2-2 de son équipe contre la Hongrie. Voyant son équipe traîner pendant presque tout le match, Löw était heureux de voir l’Allemagne continuer à pousser et à se battre dans l’adversité.

«Nous avons montré un très bon moral et nous nous sommes battus jusqu’à ce que l’égalisation tombe. Ce n’était pas pour les âmes sensibles. Nous savions que la Hongrie défendrait tout et se présenterait, comme contre la France. Le fait que nous ayons encore pris du retard juste après le 1:1 était plutôt mauvais », a déclaré Löw (tel que capturé par Tz). « En fin de compte, il faut dire que progresser dans ce groupe a été une bonne chose. On voit que d’autres équipes sont en difficulté, comme la France ou l’Espagne. Les soi-disant « petits » défendent avec tout ce qu’ils ont et n’ont rien à perdre. »

Après avoir remporté le match nul, l’Allemagne affrontera désormais l’Angleterre au stade de Wembley, ce qui devrait être une bataille intense entre deux puissances traditionnelles.

“C’est un moment fort de jouer contre l’Angleterre à Wembley”, a déclaré Löw. “Et je promets que nous ferons mieux.”