Joachim Löw approuve Hansi Flick, son successeur en équipe nationale allemande

09/06/2021

Alberto Teruel

Joachim Löw a décidé de mettre fin à sa relation avec l’équipe nationale allemande. Après 15 ans à la tête de la Mannschaft, le sélectionneur allemand disputera ses derniers matches au Championnat d’Europe. Le successeur désigné par la fédération allemande est Hansi Flick, champion du sextuor avec le Bayern Münich.

S’adressant à l’agence de presse allemande, Löw s’est réjoui du remplacement de l’ancien Bayern. “J’étais très heureux quand les choses allaient bien avec Hansi Flick et il était clair que je voulais être entraîneur. Je sais ce qui vous motive et comment vous pensez. Il a de l’empathie, fédère les joueurs par la communication.”

Il faut se rappeler que Flick, avant de commencer son séjour au Bayern, a accompagné Löw sur le banc de la Mannschaft en tant qu’entraîneur adjoint entre 2006 et 2014, année au cours de laquelle il a décidé de démissionner de son poste. Il a donc fait partie du bloc allemand et connaît de première main certains des poids lourds des vestiaires.

Le projet de Joachim Low a atteint son apogée en 2014, année où l’équipe allemande a obtenu sa quatrième étoile en étant sacrée championne du Brésil. Dès lors, les performances de l’Allemagne dans les grandes compétitions se sont considérablement dégradées, notamment après le crash de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Malgré cette mauvaise dynamique, le sélectionneur allemand prédit pour l’instant un bel avenir à l’équipe nationale. “Nous avons des joueurs de 23, 24 et 25 ans. Dans deux, trois, quatre ans, avec plus d’expérience, l’équipe se rapprochera de ce qu’elle était à notre âge d’or, avec des joueurs comme Lahm, Schweinsteiger, Boateng, Khedira, Özil, Kroos, Neuer, Hummels et Thomas Müller”.