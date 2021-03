Joachim Löw au FC Barcelone? Cela ne dérangerait pas Xavi

La semaine dernière, lors du battage autour du début des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Joachim Löw a laissé tomber une petite pépite qu’il apprenait l’espagnol parmi toutes les autres citations et informations publiées au cours de plusieurs jours.

Bien que cela n’ait peut-être pas semblé beaucoup à l’époque, cela a apparemment fait tourner les roues dans l’esprit de quelques personnes – y compris la légende du FC Barcelone Xavi.

S’adressant à Suddeutsche Zeitung (capturé par Marca), Xavi a donné son plein appui à Löw et l’a appelé un «entraîneur de luxe».

« C’est un entraîneur de luxe », a déclaré Xavi. «Il veut un football brillant et offensif, et il est champion du monde. Löw a aidé l’Allemagne à développer une compréhension différente du football qui me rappelle beaucoup ce que je sais de l’Espagne et de Barcelone.

Xavi a également noté que «la compréhension du jeu» et la «personnalité» de Löw étaient des attributs clés du vainqueur de la Coupe du monde 2014.

Jogi-au-Barca? Ne serait-ce pas quelque chose …