Joachim Low déçu après la défaite 2-0 de l’Allemagne contre l’Angleterre en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Ce n’était pas exactement un chant du cygne pour Joachim Low alors que l’Allemagne s’est retirée des Championnats d’Europe en raison d’une défaite 2-0 contre l’Angleterre à Wembley grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane. Les chances allaient toujours être en faveur de l’Angleterre en jouant devant 45 000 fans à Wembley, principalement des fans anglais, mais l’Allemagne s’est battue dans ce qui était le dernier match de compétition de Low en charge de Die Mannschaft avant que Hansi Flick ne prenne le relais pour lui.

Pour des portions plus importantes, surtout en première mi-temps, l’Allemagne a créé ses occasions et a eu l’Angleterre sur ses talons. Timo Werner a eu une chance décente en première mi-temps et Kai Havertz a forcé un excellent arrêt de Jordan Pickford au milieu de la seconde mi-temps. En quelques instants, l’intensité était là depuis l’Allemagne, et parlant après le match, Low a regretté que son équipe ne profite pas au maximum des occasions qu’ils se sont créées (Tz). « C’est une grosse déception pour nous tous, la confiance en l’équipe était absolument là. Malheureusement, nous n’avons pas tenté notre chance – maintenant nous sommes sortis. Nous avons travaillé dur ces quatre dernières semaines, les gars ont bien tiré leur épingle du jeu », a-t-il expliqué.

La décision de Gareth Southgate de présenter Jack Grealish pour Bukayo Saka à la 69e minute a changé la donne et le skipper d’Aston Villa a été impliqué dans la préparation du but de Sterling à la 75e minute. Peu de temps après que l’impasse ait été levée, Thomas Muller a raté une chance 1 contre 1, capitalisant sur un cadeau bâclé de Sterling et dérivant au-delà de John Stones et Harry Maguire. Il a tiré son tir à côté du deuxième poteau. Pour Low, ce fut un moment déterminant du match qui aurait vraiment pu changer le teint; « Normalement, c’est Thomas qui fait ça. Il est difficile de parler de tout immédiatement après le match. En ce moment, tous les joueurs sont dans un silence de mort. Tout le monde est extrêmement déçu.

Photo de Robin Jones/.

Comme ce fut le cas pour le match nul 2-2 contre la Hongrie et pour certaines parties du match d’ouverture de la phase de groupes contre la France, Low a estimé que son équipe manquait de créativité en attaque. Southgate avait pris la décision de lancer Stones, Maguire, Kyle Walker, Luke Shaw et Kieran Trippier dans ce qui était un back cinq, mais parfois, un back trois avec deux ailiers. Low sentit que son camp avait du mal à briser ce bloc plus profond. « Nous manquions d’un peu de puissance de pénétration à l’avant. On avait encore deux belles occasions. Nous sommes très déçus. [Serge] Gnabry et [Leroy] Sané n’a pas montré ce qu’ils peuvent faire. Ce sont en fait de bons joueurs », a-t-il déclaré.

Low a amené Jamal Musiala à la 92e minute, donc il n’y avait pas grand-chose que le joueur de 18 ans puisse faire pour essayer d’avoir un impact significatif comme il l’a fait lors du match nul contre la Hongrie. Low a insisté sur le fait que la décision d’attendre si longtemps pour l’engager était due au fait que sa forme physique n’est pas exactement là où les gens pensent qu’elle pourrait être basée sur sa position positive contre la Hongrie, contribuant à créer le but très important de Leon Goretzka; « Il n’est pas aussi avancé que certains le pensent après un match non plus. On a manqué d’ingéniosité, l’équipe a encore besoin de grandir. Nous avons développé un bon esprit d’équipe. L’endurance manquait.