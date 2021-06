Joachim Low évalue tactiquement les performances de Sane, Musiala, Ginter et Hummels lors du match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie

Il a fallu un but tardif de Leon Goretzka du Bayern Munich pour donner à l’Allemagne un match nul 2-2 contre la Hongrie et se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020. Après une victoire dominante 4-2 sur le Portugal quatre jours auparavant, Die Mannschaft regardé à des kilomètres de ce dont ils étaient capables contre une équipe hongroise bien disciplinée.

S’exprimant après le match, Joachim Low a souligné les performances de Mats Hummels, Matthias Ginter, Leroy Sane et Jamal Musiala pour mettre en évidence certains des domaines tactiques clés où son équipe a gagné et perdu (kicker). Low a particulièrement critiqué un centre raté de Sane peu de temps avant le coup de sifflet à temps plein. Si l’Allemagne avait converti une chance de ce jeu, elle aurait pu remporter le groupe F compte tenu du résultat 2-2 entre la France et le Portugal à Budapest. «Nous courons à trois contre un – et le ballon à la fin était bien trop loin. Ces choses ne devraient pas vraiment se produire », a déclaré Low à propos de ce cas spécifique.

Sane a commencé sur le flanc gauche juste devant Robin Gosens, mais Low a pris la décision de le faire basculer sur le côté droit un peu avant l’heure de jeu. C’était lui et Kai Havertz qui étaient positionnés juste derrière Serge Gnabry depuis le début, mais Low a estimé que Sane créerait de meilleures chances du flanc droit où Joshua Kimmich occupait auparavant. Kimmich poussait plus en avant alors que l’Allemagne cherchait un égaliseur. « Nous espérions qu’il [Sane] prévaudrait à droite en tête-à-tête, car relativement peu dépassait l’extérieur. Gosens était également un peu hors jeu », a expliqué Low.

Défensivement, Low a critiqué la concession du premier but de la Hongrie, marqué par Adam Szalai de Mayence. Ginter et Hummels avaient tous deux fait un mauvais travail pour fermer Szalai alors qu’il entrait dans la surface de l’Allemagne et que le centre venait du canal droit. Low a souligné l’importance dans ces situations de ramasser l’homme au lieu de le couvrir zonalement, ce que Ginter et Hummels n’ont pas fait. « Normalement, lorsque nous avons une mission au corps à corps, il n’y a pas de couverture de zone. Tapis et Matze [Ginter] étaient là, mais dans cette situation, vous devez vous orienter vers l’homme », a déclaré Low.

En fin de compte, faire venir Goretzka, Thomas Muller et Musiala a changé le match pour l’Allemagne et les a poussés à trouver leur égalisation tardive. Low a souligné Musiala, qui a fait sa première apparition dans le tournoi jusqu’à présent, n’ayant pas fait partie de l’équipe lors des deux derniers matches de la phase de groupes de l’Allemagne. « Il a passé de bons moments. Il a ses atouts surtout quand c’est un peu serré. Il a bien fait pour un si jeune joueur. Il était effronté, sa performance était très attrayante », a déclaré Low à propos du joueur de 18 ans du Bayern.