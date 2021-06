Joachim Löw fait l’éloge de Florian Neuhaus, cible du transfert du Bayern Munich

Comme de nombreux observateurs du match nul 1-1 de l’Allemagne contre le Danemark, Joachim Löw est sorti du match de mercredi extrêmement impressionné par la rumeur du transfert du Bayern Munich, Florian Neuhaus.

Neuhaus avait le seul but de l’Allemagne, mais était créatif et dangereux tout au long du match. La star du Borussia Mönchengladbach, 24 ans, a profité de son opportunité pour remplacer des joueurs plus prisés comme Leon Goretzka, İlkay Gündoğan et Toni Kroos.

Goretzka se remet d’une blessure, tandis que Kroos (COVID-19) et Gündoğan (repos après la défaite de Manchester City en Ligue des champions contre Chelsea) n’étaient pas dans les plans pour le Danemark.

«(Neuhaus) a joué un bon match et a fait beaucoup de travail sur les jambes. Il est également revenu (défensivement) », a déclaré Low (tel que capturé par Tz). « Il est important que les joueurs ne lâchent pas et maintiennent la pression. Il faut conduire les autres avec performance. Flo est un très bon footballeur avec un bon œil. Je suis très satisfait de lui.