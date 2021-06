Joachim Löw imperturbable lors de la phase finale à la tête de l’Allemagne

Joachim Löw a eu un sacré tour en tant que manager de l’Allemagne.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014, cependant, sait qu’il est temps de bouger et est en paix avec sa décision de quitter son poste après les Championnats d’Europe.

« Avant un tournoi, on ressent toujours une tension positive, une attente tendue. Aujourd’hui j’ai vraiment pensé : enfin on peut commencer, on peut enfin intervenir. A l’intérieur je suis très calme et serein. Je pense que nous avons fait ce que nous avions prévu de faire au cours des 14 derniers jours », a déclaré Löw (tel que capturé par le site Web de la DFB). « Les deux dernières années n’ont pas toujours été faciles, nous avons beaucoup discuté et beaucoup parlé ces deux dernières semaines. Petit à petit, les choses se sont améliorées, les processus se sont améliorés. Il sera important que nous soyons pleins d’ambition et que nous sachions accepter et gagner les duels et tout mettre en balance. J’ai l’impression de l’équipe. L’esprit d’équipe est très bon, tout le monde a très faim de réussite sur ce Championnat d’Europe. Cela me donne confiance en moi et me permet également de dormir paisiblement.

Bien qu’il sache que c’est “ça” pour lui avec Die Mannschaft, Löw aborde le tournoi avec calme.

«Je ne crains pas que ce soient mes derniers matchs. Je suis trop concentré et trop occupé pour ça, bien sûr dans un tunnel aussi. Peut-être que le moment venu, il y aura peut-être un peu de tristesse », a déclaré Löw.

Quant à l’énorme défi qui attend son équipe en France, Löw est

« Nous avons beaucoup de qualité dans notre équipe et un très, très bon mix. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent décider des matchs. Les lignes d’attaque sont très, très dangereuses des deux côtés. Tous les joueurs sont capables de marquer des buts », a déclaré Löw.