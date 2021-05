Joachim Löw impressionné par Robert Lewandowski du Bayern Munich

Le manager allemand Joachim Löw était dans la maison lorsque le Bayern Munich a visité le SC Freiburg samedi et a été témoin du but record de Robert Lewandowski, qui a propulsé le Hitman polonais plus loin dans la tradition de la Bundesliga.

Lewandowski, bien sûr, a marqué son 40e but de la saison en Bundesliga sur un penalty, qui l’a égalé avec le légendaire Gerd Müller pour le record de la ligue.

«C’est impressionnant de marquer autant de buts. Aujourd’hui, c’est encore plus difficile qu’auparavant », a déclaré Löw (capturé par Abendzeitung). «Gerd Müller était unique en Allemagne, mais chaque record est battu à un moment donné. À un moment donné, quelqu’un viendra qui est encore meilleur. C’est comme ça avec tous les disques. Même si Lewandowski marque 41 buts, ce record peut également être battu à un moment donné. Mais même approcher 40 buts en Bundesliga est exceptionnel.

Lewandowski aura encore une chance de battre le record alors que le Bayern Munich affrontera le FC Augsburg samedi.