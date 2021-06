Joachim Low, Manuel Neuer et Joshua Kimmich envisagent le dernier affrontement de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et l’Angleterre

Le patron de l’Allemagne, Joachim Low, attend avec impatience le choc de mardi prochain avec l’Angleterre (Photo: .)

Joachim Low a déclaré que la perspective d’affronter l’Angleterre lors des 16 derniers de l’Euro 2020 était un “point culminant absolu” après que son équipe allemande ait sauvé un match nul contre la Hongrie pour organiser un affrontement titanesque à Wembley mardi soir prochain.

Avec un seul point à son actif après deux matchs, l’Allemagne semblait s’effondrer en phase de groupes alors qu’Andras Schafer dépassait Manuel Neuer quelques instants après l’égalisation de Kai Havertz à la 66e minute à Munich.

L’Allemagne avait auparavant été abasourdie par le brillant ouvreur de la tête d’Adam Szalai à la 11e minute seulement, les joueurs de Low réalisant une performance laborieuse en première mi-temps.

Mais le remplaçant en seconde période Leon Goretzka a frappé pour épargner les rougissements de l’Allemagne à cinq minutes de la fin à l’Allianz Arena et le match nul 2-2 a permis aux hôtes de progresser en tant que deuxièmes derrière la France dans le groupe F.



Le remplaçant de la deuxième mi-temps Goretzka a épargné les rougissements de l’Allemagne à Munich (Photo: .)

Le Portugal, quant à lui, s’est qualifié comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place après son match nul 2-2 contre la France et affrontera la Belgique en huitièmes de finale dimanche soir.

S’adressant aux journalistes après la rencontre haletante de mercredi, Low, soulagé – qui démissionne après le tournoi – a « promis » aux supporters allemands que son équipe allemande sera mieux « préparée » lorsque le match contre l’Angleterre arrivera.

“C’est un moment fort de jouer contre l’Angleterre à Wembley”, a déclaré le sélectionneur allemand.

«Nous serons bien préparés et bien sûr, nous performerons différemment d’aujourd’hui. Je peux le promettre.



L’Angleterre a réservé sa place dans les 16 derniers en tant que vainqueur du Groupe D (Photo: .)

Neuer s’attend à ce que le prochain affrontement entre l’Allemagne et l’Angleterre soit un “jeu complètement différent” de celui de la Hongrie.

“Nous sommes simplement soulagés d’avoir réussi à nous qualifier en tant que deuxièmes du groupe, bien sûr, c’était un thriller pour les nerfs”, a déclaré le gardien de but allemand.

«C’était une chaîne défensive à plusieurs pattes qui voulait tout fermer. L’Angleterre sera un jeu complètement différent.

« Nous voulons aller plus loin – et Wembley nous convient. »

Plus : États-Unis



Sur la perspective d’affronter l’Angleterre à Wembley, Joshua Kimmich a déclaré : « Génial ! Il n’y a pas de meilleur jeu.

« Je ne sais pas si cela devait être en huitièmes de finale.

« Nous avons vu trois matchs différents maintenant et nous avons définitivement une marge de progression. Nous voulons le montrer à Wembley.

PLUS : Rio Ferdinand évalue les chances de l’Angleterre avant le dernier affrontement de l’Euro 2020 avec l’Allemagne

PLUS : Un envahisseur de terrain avec un drapeau arc-en-ciel perturbe l’hymne hongrois avant le match de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();