Joachim Löw ne mettra pas Toni Kroos au banc de si tôt

Lorsque Toni Kroos a quitté le camp allemand avec une blessure aux adducteurs, cela a ouvert la porte à Joshua Kimmich et Leon Goretzka du Bayern Munich pour commencer avec İlkay Gündoğan de Manchester City.

Le trio a réalisé une performance exceptionnelle dans tous les domaines et a été la principale raison pour laquelle l’Allemagne a pu paraître si dominante dans sa raclée 3-0 contre l’Islande lors des éliminatoires du Groupe J de la Coupe du Monde de la FIFA.

Interrogé après le match, si la performance de Kimmich, Goretzka et Gündoğan pourrait donner au manager allemand Joachim Löw une raison d’envoyer Kroos sur le banc.

Löw, bien sûr, n’a pas bien répondu à cette ligne de questions – comme le montre un tweet ci-dessous du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg:

Löw à propos de #Kroos: « Pourquoi devrait-il craindre pour sa place? C’est un joueur de classe mondiale. » @ SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 25 mars 2021

Löw ne voudra peut-être pas l’admettre, mais Kroos – bien qu’il soit toujours un joueur légendaire absolu – n’est peut-être plus nécessairement le meilleur choix pour le milieu de terrain allemand. Kimmich et Goretzka semblent être la prochaine génération du milieu de terrain pour l’Allemagne et si Löw ne s’en rendait pas compte assez rapidement, cela pourrait lui coûter sa dernière chance de remporter les Championnats d’Europe de l’UEFA cet été.