Joachim Löw optimiste pour l’Allemagne contre le Portugal et Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur allemand Joachim Löw savait que son équipe devait se recentrer après avoir perdu un coup dur en France lors du premier match de l’équipe aux Championnats d’Europe. Löw a examiné ce qui n’allait pas et a travaillé à la mise en œuvre des changements.

« Mardi soir, nous étions tous déçus parce que nous avons perdu amèrement contre un malheureux but contre son camp. Cependant, nous avons retravaillé le jeu en profondeur, également en vue de ce que nous devons et ferons différemment contre le Portugal. Nous avons eu une bonne performance défensive contre la France, mais nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions de marquer. Nous sommes optimistes que les choses iront mieux contre le Portugal. Nous abordons le match avec concentration et sommes convaincus que nous obtiendrons un résultat positif », a déclaré Löw (tel que capturé par le site Web de la DFB). «Tactiquement, nous devons apporter quelque chose de nouveau dans le jeu, ce qui signifie avant tout une nouvelle puissance offensive. Nous devons réagir différemment dans certaines situations et occuper d’autres espaces. Les changements tactiques n’ont rien à voir avec le système. N’importe quel joueur peut mettre en œuvre n’importe lequel de ces changements dans n’importe quelle position. Nous étions bien organisés défensivement, donc aucun changement tactique majeur n’est prévu.

Face au Portugal, Löw sait que l’Allemagne est confrontée à une tâche difficile – une tâche qui ne se limite pas à essayer d’arrêter Cristiano Ronaldo.

« Le Portugal est resté structurellement uni depuis l’Euro 2016. Ils sont forts en combat aérien en défense et, surtout, en offensive. Le Portugal n’est pas un one-man show de Ronaldo. Vous avez quatre ou cinq joueurs offensifs de classe mondiale. En termes d’envergure, ils sont peut-être encore mieux placés que la France. C’est une équipe qui en apprend également plus sur les combinaisons au plus haut niveau. Beaucoup de leurs joueurs peuvent difficilement être séparés du ballon », a déclaré Löw. «En 2012, 2014, 2016, tout le match du Portugal était concentré sur Ronaldo. Ce n’est plus le cas. Il y a beaucoup plus de joueurs offensifs remarquables. Bien sûr, Ronaldo est un joueur spécial qui peut faire plus que simplement déplacer des bouteilles de coca. Il est rapide, il a une bonne tête. Nous devons voir comment nous pouvons le contrôler. »