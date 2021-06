Joachim Low par rapport à Homer Simpson alors que l’on dit à l’Angleterre qu’elle peut se sentir “très optimiste” avant la rencontre de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

in

Joachim Low a été critiqué pour sa tactique contre la Hongrie et a même mérité des comparaisons avec nul autre que Homer Simpson.

L’Allemagne a réservé sa place dans les huitièmes de finale de l’Euro 2020, mais a été mise à transpirer alors qu’elle s’est inclinée 2-2 contre les outsiders du Groupe F, la Hongrie à Munich.

L’Allemagne serait rentrée chez elle si elle avait perdu contre la Hongrie – mais a réussi à obtenir le point dont elle avait besoin

Il établit un match alléchant avec l’Angleterre à Wembley mardi soir, un match que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT.

Les Allemands se sont généralement imposés lorsqu’ils affrontent l’Angleterre lors de tournois majeurs, mais l’expert allemand du football Archie Rhind-Tutt pense que les choses sont différentes cette fois.

En fait, Rhind-Tutt a déclaré que les deux équipes jouaient à l’opposé de ce qui était attendu, ajoutant que l’Angleterre jouait comme l’Allemagne lors des tournois tandis que l’Allemagne joue comme les Three Lions le font habituellement.

Rhind-Tutt a également prononcé le brillant extrait sonore selon lequel le directeur allemand Low était comme l’oafish Homer Simpson lorsqu’il travaillait à la centrale nucléaire de Springfield lors de l’affrontement contre la Hongrie.

Dans un épisode mémorable des Simpsons, Homer a eu la chance de sauver Springfield d’un effondrement nucléaire

À propos de la performance de l’Allemagne, Rhind-Tuff a déclaré à Hawksbee et Rushden : « C’était un mélange de folie et d’hilarité.

« Voir certains de mes collègues allemands avoir la tête dans les mains alors que la Hongrie marquait dans les 15 secondes qui ont suivi la reprise après l’égalisation de l’Allemagne, c’était bizarre !

“Entrer dans ce jeu [against England], l’Angleterre joue comme l’Allemagne dans un tournoi et l’Allemagne joue comme l’Angleterre. C’est vraiment, vraiment étrange.

« L’Allemagne était édentée pour la plupart. C’est comme s’ils essayaient d’enfoncer une cheville ronde dans un trou carré pendant 90 minutes.

“Joachim Low m’a davantage rappelé Homer Simpson à la centrale nucléaire essayant d’appuyer sur certains boutons pour faire fonctionner quelque chose. Il vient de jeter sur les joueurs.

Low a connu un énorme succès en tant que patron de l’Allemagne depuis sa prise de fonction en 2006, mais s’est-il accroché au travail trop longtemps ?

«Son héritage est déjà en jeu ici, il aurait pris un coup de marteau absolu s’ils étaient sortis et pour être honnête à juste titre, car ils étaient très, très pauvres pendant de longues périodes de ce match.

“Regardez les noms de cette équipe d’Allemagne… Leroy Sane a pris beaucoup de bâton ici pour la performance [against Hungary] et je le comprends jusqu’à un certain point.

« Mais c’est à l’entraîneur de s’assurer qu’il met le ballon aux bons endroits.

« Sane et Serge Gnabry montent le ballon à des endroits non pertinents sur le terrain. Si j’étais l’Angleterre en train de regarder cette performance – alors que l’histoire dit d’être très, très prudent – ​​les preuves en ce moment disent d’être très optimiste. »