Joachim Low réagit à la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la France lors de son premier match de l’Euro 2020

Malgré une grande possession et une poignée d’occasions crédibles, l’Allemagne est tombée 1-0 contre la France lors de son premier match de l’Euro 2020 grâce à un but contre son camp de Mats Hummels, qui a dévié du centre de Lucas Hernandez du Bayern Munich dans le dos de Manuel Neuer. but. Les hommes de Joachim Low méritaient peut-être au moins un point sur le bilan global, mais ils n’ont rien réussi à faire compter dans le dernier tiers d’une ligne offensive menée par Serge Gnabry, Kai Havertz et Thomas Muller.

Après le match, Low a réagi à ce qui s’était passé à l’Allianz Arena et n’a pas senti que son équipe jouait mal par un effort d’imagination et méritait peut-être un peu plus de la procédure (Tz). Dès le départ – et les onze de départ Low alignés – il était clair que l’intention était d’essayer d’étouffer les menaces offensives de la France de Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Low a également souligné le fait que l’Allemagne a vraiment essayé d’utiliser sa largeur à son avantage sur la base de la configuration plus étroite de la France avec N’Golo Kante, Paul Pogba et Adrien Rabiot au milieu de terrain. « Nous avons essayé de jouer à l’extérieur. Nous savions qu’ils étaient rapprochés au milieu et forts en tacles. Nous avons dû opérer avec les flancs, Gosens et Kimmich ont fait une quantité incroyable à l’offensive. Et oui, la chance de Serge Gnabry aussi », a expliqué Low.

Low a toujours su à quel point la France allait être dangereuse sur les contre-attaques, surtout avec les grandes périodes de possession que l’Allemagne avait ; « Nous savions que la France riait extrêmement bien. Nous ne pouvions pas toujours tout arrêter. Ils avancent incroyablement vite. Nous savions quand nous devions risquer beaucoup que la France serait bonne pour contre-attaquer. Défensivement, Kimmich marchait sur une corde raide depuis le début après avoir été réservé pour un défi contre son coéquipier du Bayern Lucas Hernandez, alors la France a fait un effort conscient pour attaquer ce canal gauche autant qu’elle le pouvait, rendant leurs compteurs encore plus menaçants.

En ce qui concerne le propre but de Hummels, Low l’a attribué à la malchance. L’arrière central du Borussia Dortmund s’était placé dans la bonne position pour éliminer le danger d’un centre de Hernandez alors que Mbappe se cachait derrière lui, mais sa touche était malheureuse et a finalement fait la différence. « Vous ne pouvez pas lui en vouloir, c’est de la malchance. La balle arrive brusquement. On aurait pu effacer la touche avant, c’était difficile pour Mats de dégager le ballon. Ce fut un match brutalement intense, nous avons tout pesé et nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Je ne peux pas blâmer l’équipe. Un but contre son camp a décidé du match. Nous n’avons pas eu d’impact dans le dernier tiers », a déclaré Low.

Photo de Federico Gambarini/alliance photo via .

A partir de là, la mission est claire. L’Allemagne devra obtenir au moins 3-4 points lors de ses derniers matches de phase de groupes contre le Portugal et la Hongrie si elle veut avoir de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Low a déclaré qu’il reviendrait à la table à dessin dès la séance d’entraînement de demain pour se préparer aux prochains tests; « Demain, nous devons travailler sur certaines choses. Ensuite, nous regardons vers l’avenir. Maintenant, nous avons perdu, mais tout est encore possible, nous avons encore deux matchs et nous pouvons tout arranger.