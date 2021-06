Joachim Low réagit à une performance nettement améliorée de l’Allemagne en route vers une victoire 4-2 sur le Portugal

Les chances de l’Allemagne de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 ont augmenté avec leur impressionnante victoire 4-2 sur le Portugal à l’Allianz Arena. Ils ont été aidés par des buts contre leur camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro, mais ils ont réalisé une performance digne des trois points de Munich, montrant des améliorations drastiques par rapport à leur défaite 1-0 contre la France malgré le fait que Joachim Low n’ait apporté aucun changement à la formation de départ. Les buts de Kai Havertz et d’un Robin Gosens électrique ont fait la différence ultime pour Die Mannschaft, les gardant en vie dans un groupe F désormais largement ouvert, compte tenu du match nul 1-1 de la France contre la Hongrie à la Puskas Arena.

S’exprimant après le match, Low a évoqué une bien meilleure performance de son équipe, malgré une défaite 1-0 contre Cristiano Ronaldo à la 15e minute après avoir dominé les premières étapes (tz). « Dans l’ensemble, c’était une belle performance de l’équipe, nous avons gagné à juste titre par ce montant et avons montré un bon moral. Il y avait du rythme dans les actions dès le départ. Notre plan a bien fonctionné. Il pense que nous n’avons pas bien fait contre la France, nous avons fait mieux aujourd’hui. Mais il était clair pour moi que l’équipe passerait à la vitesse supérieure. ” Low a expliqué.

Avec le nombre d’occasions créées par l’Allemagne dans les premiers stades et la quantité de possession dont ils disposaient, il semblait toujours qu’ils étaient la meilleure équipe. Le premier match de Ronaldo est venu complètement à l’encontre du cours du jeu après que le Portugal ait dégagé ses lignes d’un corner allemand. Au crédit de l’Allemagne, ils ont continué à multiplier les occasions après avoir concédé, et ont finalement trouvé leur chemin à la 35e minute avec ce qui ressemblait initialement à un but de Havertz, mais à y regarder de plus près, la dernière touche est venue de Dias.

Serge Gnabry, Thomas Muller et Havertz ont continué d’être une présence menaçante pour la ligne arrière portugaise et ils ont créé une poignée d’occasions dans chaque moitié entre eux. Joshua Kimmich et Robin Gosens avaient beaucoup de liberté sur chaque flanc et c’était clairement un domaine que Low voulait que son équipe souligne. Gosens, en particulier, a été exceptionnel avec sa présence dominante dans le canal gauche, terminant sa performance avec une tête finement prise pour le quatrième et dernier but de l’Allemagne du match.

S’exprimant sur la performance de l’homme d’Atalanta, Low a déclaré : « Il a joué un match incroyable avec beaucoup de traction vers l’avant. Son jeu d’une vie? Cela peut encore venir, qui sait. Il a été à juste titre couronné homme du match pour ses efforts au cours de son quart de 62 minutes. Il a été remplacé par Marcel Halstenberg quelques instants après avoir marqué.

Malgré une victoire aussi dominante, Low sait qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, et dépasser la Hongrie ne sera pas une tâche facile, comme ils l’ont montré contre la France. Alors que la victoire contre le Portugal a considérablement augmenté leurs chances de sortir du groupe, ils doivent encore s’occuper des affaires, et les points dans le groupe F sont trop proches pour le confort. Low sait qu’il y avait encore des faiblesses que le Portugal a exposées. « Le danger était que le Portugal contre-attaque, et c’est là que nous nous sommes heurtés au problème lorsque nous avons encaissé des buts. Cela ne m’épate pas maintenant, j’ai eu quelques jeux. Le but était d’avoir les choses en main. Nous avons gagné un match, mais maintenant il y a plus de tâches à venir. Ils ne seront pas moins difficiles », a-t-il expliqué.