Joachim Low reste discret sur son avenir, attendant avec impatience la “distance” pendant un moment

D’une certaine manière, les Euros de cet été étaient en quelque sorte un coup franc, pour ainsi dire, pour Joachim Low. Vous auriez du mal à trouver un fan de football allemand qui ne pensait pas qu’il était en sursis et aurait dû être remplacé il y a des années, probablement après la désastreuse Coupe du monde 2018 de l’Allemagne en Russie, ou leur campagne ultérieure en UEFA Nations League. En ce sens, il y avait un certain niveau de soulagement mélangé à de la clarté lorsqu’il a été annoncé il y a des mois que Hansi Flick remplacerait Low après cet été. Low savait que c’était sa dernière danse avec Die Mannschaft, donc il y avait cette certaine pression qui lui a été retirée, sans minimiser l’importance de la compétition elle-même.

L’Allemagne allait toujours s’opposer à sa sortie du Groupe F avec la France et le Portugal, mais Low ne voulait certainement pas mettre fin à son règne de manager en s’inclinant 2-0 contre l’Angleterre. Son équipe a dû regretter ses occasions manquées dans ce qui était loin d’être le meilleur à Wembley, et après 15 ans, le mandat de Low en tant que manager de l’Allemagne prend fin.

Low a été manager à peu près aussi longtemps qu’Angela Merkel a été chancelière, il est donc facile d’oublier que la première a déjà géré au niveau des clubs en Allemagne, en Turquie et en Autriche. Il a été supposé qu’il reprendrait la gestion au niveau du club à un moment donné après cet été, mais pour l’instant, Low est resté muet quant à son avenir. Après la défaite de l’Angleterre, il a dit que, pour l’instant, il allait juste essayer de profiter de la distance avec le football (Bild). « Vous ne vous contentez pas de vous débarrasser d’un tournoi comme celui-là, cela prendra quelques jours. Après 15 ans au sommet et à responsabilité, cela me fera du bien de me détacher un peu de cette responsabilité. Ensuite, il y aura une nouvelle énergie et ensuite je déciderai quoi faire. Pour le moment, je n’ai pas de plans concrets. Il est important de prendre un peu de distance maintenant, pour permettre le vide qui vient », a-t-il expliqué.

Photo de Daniel Karmann/alliance photo via .

Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas (sans jeu de mots) pendant son mandat de manager de Die Mannschaft, et malgré tous les récents points bas, Low va se concentrer sur la mémoire des hauts. « Il y a eu beaucoup de choses très positives. La Coupe du Monde à domicile, le développement constant, le titre 2014, la Coupe de la Confédération 2017, autant de moments inoubliables. Depuis 2018, nous avons eu beaucoup de problèmes et de phases difficiles. Ce qui va rester bloqué, ce sont de nombreux moments avec des gens qui étaient vraiment importants pour moi. Je ne veux pas manquer l’expérience », a-t-il déclaré.